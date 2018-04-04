'Trump ile Macron, Suriye'de IŞİD'in canlanmasını önleme hedefinden hiçbir şeyin bizi uzaklaştırmaması gerektiğinde hemfikir'

Trump ile Macron Suriye konusunda bir telefon görüşmesi yaptı. Fransa Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasında, iki liderin, hiçbir şeyin, Suriye'de IŞİD'in canlanmasını önleme hedefinden sapma yaratmaması gerektiğinde hemfikir olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'deki bazı Amerikan faaliyetlerini Fransa'ya devretme işaretleri verdiği dönemde, bir kez daha Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Fransız cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, 'iki liderin, hiçbir şeyin, Suriye ile Irak'ta IŞİD'in canlanmasını önleme hedefinden sapma yaratmaması gerektiğinde hemfikir olduğu' ifade edildi.

ABD öncülüğündeki koalisyon 'IŞİD'le savaşta dikkati dağıtma, hedefi saptırma' ifadelerini Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı için de kullanıyor.

Fransız cumhurbaşkanlığının açıklamasına göre Trump ile Macron, 'Suriye'de kapsayıcı siyasi geçiş süreci için birlikte çalışma konusunda da görüşbirliği içinde'.

Beyaz Saray'ın açıklamasında iki liderin IŞİD'i tümden yok etmenin yollarını ele aldığı belirtildi.

MACRON 24 NİSAN'DA TRUMP'A KONUK OLACAK

''İki lider IŞİD'in tümden hezimete uğramasını garantiye alma taahhütlerini konuştu'' denilen açıklamada, Macron ile eşinin 24 Nisan'da Beyaz Saray'a yapacağı ziyaretin de görüşüldüğü aktarıldı.

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