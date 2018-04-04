İngiltere, ‘Skripalleri zehirleyen sinir gazı Rusya’dan geldi’ ifadesini içeren tweet’ini sildi

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya’nın zehirlenmesinde kullanıldığı iddia edilen sinir gazının doğrudan Rusya’dan geldiğinin yazılı olduğu tweet’ini sildi.

İngiltere’nin askeri laboratuvarı Porton Down’un başkanı Gary Aitkenhead’in Skripalleri zehirleyen sinir gazının Rusya menşeli olduğunu kanıtlayamadıklarını açıklaması üzerine, İngiltere Dışişleri Bakanlığı bu yöndeki iddiasını geri çekti.

This is a direct quote from the British ambassador to Russia, Laurie Bristow. The tweet has since been deleted by @foreignoffice. This does not look good for the UK government. pic.twitter.com/Bvp7Ir2uXA — Liam O'Hare (@Liam_O_Hare) April 4, 2018

​Bakanlık, Skripallerin zehirlenmesi olayında kullanıldığını tespit ettiklerini belirttikleri ‘Noviçok’ olarak da bilinen A-234 sinir gazının doğrudan Rusya’dan geldiği yönündeki ifadeler içeren 22 Mart tarihli tweet’ini sildi.

Foreign Office rolls back claim (and deletes tweet!) saying Porton Down found that the novichok used in the Salisbury attack was definitely “produced in Russia.” Remarks were "truncated" for Twitter, FCO explains (aren't they always). https://t.co/PD36ynlrg9 pic.twitter.com/qjK3xFcM1y — Andrew Roth (@Andrew__Roth) April 4, 2018

​Bu adım, İngiltere’nin Rusya’ya yönelik suçlamalarını hiçbir dayanak olmadan yönelttiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

22 March: “Porton Down lab @dstlmod clearly established that the source of Salisbury toxic agent was Russia”

3 April: “ @dstlmod never had the task to establish the source of the toxic agent” pic.twitter.com/rVyJsbNJiG — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) April 4, 2018

​Büyükelçiliğin sildiği tweet’te “Port Down laboratuvarındaki dünyanın önde gelen uzmanlarının yaptığı incelemeler askeri bir sinir gazı olan Noviçok’un Rusya’da üretildiğini ortaya koydu. Porton Down Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nde (OPCW) kayıtlı ve yetkili bir laboratuvar” ifadeleri yer alıyordu.

Porton Down laboratuvarının başkanı Gary Aitkenhead, Skripal'i zehirleyen sinir gazının Rusya menşeili olduğunu kanıtlayamadıklarını açıklamıştı.