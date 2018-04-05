Kosova parlamentosu, MİT operasyonunu soruşturacak

MİT'in FETÖ bağlantılı oldukları iddiasıyla 6 Türk vatandaşını operasyonla Kosova'dan Türkiye'ye getirmesi üzerine çıkan kriz durulmuyor. Kosova parlamentosu operasyonun araştırılması için komisyon kurma kararı alırken Başbakan Haradinac ''Bunun bir hata ve kaza olduğuna dair AB ile ABD'ye güvence verdim'' dedi.

Kosova parlamentosunda muhalefetteki Kosova Demokratik Birliği (LDK) partisinin talebiyle MİT'in ülkede düzenlediği FETÖ operasyonunu görüşmek için oturum düzenlendi.

'APAR TOPAR TÜRKİYE'YE GÖNDERİLDİLER, ŞOKE OLDUM'

LDP parlamento grup başkanı Avdullah Hoti, gözaltı ve Türkiye'ye iade operasyonundan ötürü 'şoke olduğunu' söylerek "Priştine'deki yetkililerce sorgulanmak yerine, aceleyle Türkiye'ye sınırdışı edildiler" dedi.

TÜRK PARTİSİ İTİRAZ ETTİ

DHA'nın haberine göre, Kosova hükümetinde koalisyon ortağı olan Kosova Demokratik Türk Partisi'nden (KDTP) milletvekili Fikrim Damka ise iade kararının doğru bir adım olduğunu söyledi.

Damka, "FETÖ terör örgütünün üst düzey 6 sorumlusunun sınırdışı edilmesiyle sonuçlanan gelişmelerin ardından, en büyük dostlarımızdan biri Türkiye Cumhuriyeti ile gelinen noktadan, Kosova'da yaşayan Türk toplumunun seçilmiş temsilcileri olarak endişe duyuyoruz'' diyerek şöyle devam etti:

"Bu insanlar masum öğretmenler değil, bu insanlar terör örgütü mensubu. Kosova devlet yetkilileri, siyasetçileri ve gazeteleri, daha ne kadar bu yapıyı masum göstermeye, savunmaya devam edecek?" © AA/ Emre Şenoğlu Kosova Başbakanı, MİT operasyonu sonrası İstihbarat Direktörü ve İçişleri Bakanı'nı görevden aldı

OYLAMAYLA KABUL EDİLDİ

Sonuçta parlamentoda yapılan oylamayla 6 Türkiye vatandaşının nasıl yakalandığı ve Türkiye'ye sınırdışı edildiğinin araştırılmasıyla görevli bir komisyon kurulması kararlaştırıldı.

BAŞBAKANDAN HABERSİZ OPERASYON KRİZ ÇIKARDI

Kosova'nın başkenti Priştine'deki Mehmet Akif Koleji'nde çalışan 6 öğretmen, 29 Mart'ta MİT ile Kosova istihbaratının ortak operasyonuyla Türkiye'ye iade edilmişti. Kosova Başbakanı Ramuş Haradinac ise operasyonun kendisinden habersiz yapıldığını duyurup İçişleri Bakanı ile İstihbarat Servisi Direktörü'nü görevden almış ve operasyona ilişkin ayrı bir soruşturma başlatmıştı.

BAŞBAKAN: AB VE ABD YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞÜP YARDIMLARINI İSTEDİM

Parlamentodaki operasyona koşut bir TV kanalına mülakat veren Haradinac, Kosova'nın en büyük ekonomik ve siyasi destekçileri arasında yer alan Avrupa Birliği (AB) ve ABD'den yetkililerle görüşerek meseleyi ele aldığını söyledi.

Kosova Başbakanı, "AB ve Washington'a bunun bir hata ve kaza olduğu konusunda güvence verdim. Bunu düzeltmek için anlayış göstermelerini ve yardım etmelerini rica ettim" dedi.

© AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar ‘Türkiye’nin Balkanlar politikası değişiyor’

ERDOĞAN: EY KOSOVA'NIN BAŞBAKANI…

Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haradinac'ın Kosova İçişleri Bakanı ve istihbarat şefini görevden almasını sert dille eleştirmişti. Erdoğan "Ey Kosova'nın Başbakanı. Kimin talimatıyla sen böyle bir adımı attın? Ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe yapmaya gayret edenleri korumaya başladın?" diyerek şöyle devam etmişti:

'KOSOVALILAR SANA BUNUN HESABINI SORACAK'

"Benim Kosovalı kardeşlerim, tanıdığım bildiğim Kosovalılar sana bunun hesabını soracaktır, ben bunu da biliyorum.'' Erkin Keçi Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi: Sınırdışı edilmelerinin tek nedeni, ulusal güvenliğimiz

Eski Yogoslavya'ya karşı silahlı mücaele yürütmüş Kosova Kurtuluş Ordusu'nun eski lideri olan Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ise Erdoğan'a destek açıklamıştı.

TÜRKİYE İLE İLGİLİ İŞKENCE UYARISI

Öte yandan İnsan Hakları İzleme (HRW) örgütü, 6 öğretmenin 'işkence riskinin çok yüksek olduğu bir ülkeye gönderildiği' gerekçesiyle Kosova'yı kınamıştı.