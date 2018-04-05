Kammenos: Düşman Türkiye'ye karşı adalara ve sınıra ek 7 bin asker gönderiyorum

Ankara ile Atina arasındaki gerilim her geçen gün yükselirken Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Kuzey Ege'deki İkarya Adası'nda katıldığı bir askeri tatbikatta, Türkiye'den 'düşman' diye söz ederek çok sert sözler sarf etti.
Kammenos: 'We are ready to deal with any threat' https://t.co/zL4n36Xto0 pic.twitter.com/EyNyTTOnHQ— Kathimerini English Edition (@ekathimerini) 4 Nisan 2018
'CESARETLERİ VARSA…'
''Cesaretleri varsa Yunan toprağının bir karışını ihlal etsinler'' diyen Yunan Savunma Bakanı, Ege'deki Yunan adalarına ek 3500 asker gönderdiğini, Türkiye ile Meriç Nehri'nin çizdiği kara sınırına da gelecek günlerde ek 3500 asker göndereceğini duyurdu.
ÇİPRAS'TAN SÜKUNET ÇAĞRISI
Savunma Bakanı Yardımcısı Fotis Kouvelis, bir aydan uzun süredir Türkiye'de tutuklu bulunan iki Yunan askerinin derhal iadesini talep ederken Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos, Türkiye'nin iki Yunan askeri üzerinden güç gösterisi yaparak sınırları aştığını savundu. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ise televizyonda yaptığı bir konuşmada Türkiye ile ilişkilerde 'soğukkanlı ve ılımlı' olunması çağrısı yaptı.
Yunan hükümetinin küçük koalisyon ortağı milliyetçi ANEL (Bağımsız Helenler) partisinin lideri Kammenos'a Türkiye ile gerilimi yükselttiği için ülke içinden eleştiriler artıyor.
Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'deli' ifadesini kullanan Kammenos, iki Yunan askerinin Türkiye'ye kaçırıldığına, 15 yıl hapiste kalabileceğine inandığını belirtmişti. Savunma Bakanı, Türkiye ile Ege'de sıcak bir çatışma yaşanabileceğini ve Yunan halkına 'müsterih olmalarını' söyleyemeyeceğini dile getirmişti.
Bunun üzerine anamuhalefetteki merkez sağcı parti Yeni Demokrasi (ND) "Kammenos'un geçirdiği cinneti yorumlamaya bile gerek yoktur. Kammenos, Savunma Bakanlığı gibi önemli bir bakanlığa layık değildir'' açıklamasını yayımlarken birçok partiden de benzeri açıklamalar gelmişti.
'YANGINA KÖRÜKLE GİDİYOR'
Bugün Kathimerini gazetesi, 'bu gidişle Türkiye ile savaş çıkaracak Kammenos'un görevden alınması' çağrısı yapan bir makale yayımladı.
Greek MinDef Kammenos has singlehandedly turned himself into the No. 1 threat to the country. It's time for him to go. https://t.co/XXdrYcUgE0— The Greek Analyst (@GreekAnalyst) 5 Nisan 2018
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