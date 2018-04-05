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    Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos

    Kammenos: Düşman Türkiye'ye karşı adalara ve sınıra ek 7 bin asker gönderiyorum

    © AFP 2018/ ANDREAS SOLARO
    Avrupa
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    Ege'de askeri tatbikat yapan Yunan askerlerine seslenen Yunan Savunma Bakanı, Türkiye'den 'tahrik eden düşman' diye söz etti. Kammenos, Ege'deki Yunan adalarına ek 3500 asker gönderdiğini, Türkiye ile Meriç Nehri'nin çizdiği kara sınırına da gelecek günlerde ek 3500 asker göndereceğini duyurdu.

    Ankara ile Atina arasındaki gerilim her geçen gün yükselirken Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Kuzey Ege'deki İkarya Adası'nda katıldığı bir askeri tatbikatta, Türkiye'den 'düşman' diye söz ederek çok sert sözler sarf etti.

    Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos
    © REUTERS/ Alkis Konstantinidis
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    Subay ve askerlere ''Ülkemiz dışındakiler bundan hoşlanmasalar da her kimden gelirse gelsin her türlü tehditle başa çıkmaya hazırız. Tüm Yunan halkının, bizi tahrik etmeye devam eden bir düşman karşısında uyanık olması gerekiyor. Hasmımızın provokasyonları, tehditleri ve hakaretleri bizi ne korkutabilir ne de zayıflatabilir. Tam tersine, bizi daha da güçlendirir'' diye seslenen Kammenos, Türkiye'ye 'cesaretin varsa' manasına gelen argo bir ifade kullanarak meydan okudu.

    'CESARETLERİ VARSA…'

    ''Cesaretleri varsa Yunan toprağının bir karışını ihlal etsinler'' diyen Yunan Savunma Bakanı, Ege'deki Yunan adalarına ek 3500 asker gönderdiğini, Türkiye ile Meriç Nehri'nin çizdiği kara sınırına da gelecek günlerde ek 3500 asker göndereceğini duyurdu.

    Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos
    © REUTERS/ Alkis Konstantinidis
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    ÇİPRAS'TAN SÜKUNET ÇAĞRISI

    Savunma Bakanı Yardımcısı Fotis Kouvelis, bir aydan uzun süredir Türkiye'de tutuklu bulunan iki Yunan askerinin derhal iadesini talep ederken Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos, Türkiye'nin iki Yunan askeri üzerinden güç gösterisi yaparak sınırları aştığını savundu. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ise televizyonda yaptığı bir konuşmada Türkiye ile ilişkilerde 'soğukkanlı ve ılımlı' olunması çağrısı yaptı.

    Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos
    © REUTERS/ Alkis Konstantinidis
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    KAMMENOS'UN GÖREVDEN ALINMASI İSTENİYOR

    Yunan hükümetinin küçük koalisyon ortağı milliyetçi ANEL (Bağımsız Helenler) partisinin lideri Kammenos'a Türkiye ile gerilimi yükselttiği için ülke içinden eleştiriler artıyor.

    Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'deli' ifadesini kullanan Kammenos, iki Yunan askerinin Türkiye'ye kaçırıldığına, 15 yıl hapiste kalabileceğine inandığını belirtmişti. Savunma Bakanı, Türkiye ile Ege'de sıcak bir çatışma yaşanabileceğini ve Yunan halkına 'müsterih olmalarını' söyleyemeyeceğini dile getirmişti.

    Yunanistan-Müzik-Buzuki
    © AFP 2018/ LOUISA GOULIAMAKI
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    'CİNNET GEÇİRİYOR'

    Bunun üzerine anamuhalefetteki merkez sağcı parti Yeni Demokrasi (ND) "Kammenos'un geçirdiği cinneti yorumlamaya bile gerek yoktur. Kammenos, Savunma Bakanlığı gibi önemli bir bakanlığa layık değildir'' açıklamasını yayımlarken birçok partiden de benzeri açıklamalar gelmişti.

    'YANGINA KÖRÜKLE GİDİYOR'

    Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras
    © REUTERS/ Michalis Karagiannis
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    ND lideri Kiriakos Miçotakis önceki gün de 'Türkiye ile yangına körükle gitmekle' suçladığı Kammenos'a ''Ne dediğini kontrol edemiyor. Sadece beceriksiz değil, aynı zamanda tehlikeli. İç tüketim için dış politika yapıyor'' eleştirisini getirdi. Miçotakis ''Çipras onu görevden almalıydı, ama güçsüz bir başbakan'' dedi.

    Bugün Kathimerini gazetesi, 'bu gidişle Türkiye ile savaş çıkaracak Kammenos'un görevden alınması' çağrısı yapan bir makale yayımladı.

    Etiketler:
    Kiriakos Miçotakis, Aleksis Çipras, Dimitris Canakopulos, Fotis Kouvelis, Panos Kammenos, Meriç, İkarya Adası, Ege Denizi, Yunanistan
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