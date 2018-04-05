Alman eyalet mahkemesi Katalan lider Puigdemont'u kefaletle serbest bıraktı

Almanya'da Schleswig-Holstein eyalet mahkemesi, İspanya'ya iade duruşmaları sırasında Puigdemont'un 75 bin avro kefaletle serbest kalmasına hükmetti.

Başsavcılığın 'tutuklanıp İspanya'ya iade edilmeli' talebine rağmen Schleswig-Holstein eyalet mahkemesi farklı bir ton tutturdu.

'VATANA İHANETLE İLGİLİ SUÇLAMALAR İSPANYA'YA İADE İÇİN TEMEL OLUŞTURMUYOR'

İspanya Yüksek Mahkemesi'nin iade talepleriyle ilgili baş gerekçesini de reddeden eyalet mahkemesi, sadece Puigdemont hakkındaki (bağımsızlık referandumu düzenlemekle bağlantılı) yolsuzluk suçlamalarının İspanya'ya iade için temel teşkil etme potansiyeli olduğunu söyledi.

Yani Schleswig-Holstein mahkemesi, İspanya Yüksek Mahkemesi'nin 'vatana ihanet' anlamına gelen 'devlete itaatsizlik' ve 'ayaklanma' suçlamalarını reddetti. Zira Alman yasalarına göre 'vatana ihanet' suçlaması için şiddete başvurulması gerekiyor.

© REUTERS/ Albert Gea Madrid Katalan liderleri tutukladı, Katalonya karıştı

'İSPANYA'DA ZULMEDİLMESİ RİSKİ YOK'

Eyalet mahkemesi, diğer yandan, Katalan liderin İspanya'da zulme uğrama riski bulunduğuna inanmak için bir neden bulunmadığı değerlendirmesini yaptı.

Katalonya'da bağımsızlık referandumu düzenleyip mecliste tek taraflı bağımsızlık ilan eden eski özerk yönetim başkanı Puigdemont, İspanya'ya girmesi halinde tutuklanacak ve 30 yıl hapis istenilen bir dizi suçlamadan yargılanacak.