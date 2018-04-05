Avrupa Komisyonu: Ankara’nın, sığınmacılar için verilen parayı kötüye kullandığı bilgisine sahip değiliz

Fransız Mediapart gazetesi, AB’nin Türkiye’deki sığınmacılar için gönderdiği paranın Ankara tarafından, Zeytin Dalı operasyonunda kullanılan askeri teçhizat alımında kullanıldığını iddia etmişti.

İddiaları değerlendiren AB Yönetim Kurulu üyesi Carlos Martin Ruiz de Gordejuela, “Şahsen benim, bu tür soruşturmayla ilgili bilgim yok” dedi.

Yetkili, “Bizim servislerimiz, bu paranın nasıl harcandığını büyük bir dikkatle takip ediyor” diye ekledi.