Times, Skripal olayında kullanılan gazın Rusya'nın Şihanı kentinde üretildiğini ileri sürdü

Haberde, Londra'nın bu bilgiyi AB liderlerini olayın suçlusunun Moskova olduğuna ikna etmek için kullandığı kaydedildi.
Bu haber, gazetenin ismi belirtilmeyen İngiliz güvenlik ve hükümet kaynaklarına dayandırdığı, gazın kaynağının tespit edildiği yönündeki haberinin ardından geldi. Haberde, kaynaklar yüzde 100 oranında olmasa da büyük oranda emin olduklarını belirtmişti.
İngiltere'deki Porton Down laboratuvarının başkanı Gary Aitkenhead, Skripal'i zehirleyen sinir gazının Rusya menşeili olduğunu kanıtlayamadıklarını açıklamıştı.
Bunun ardından İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Skripal ve kızının zehirlenmesinde kullanıldığı iddia edilen sinir gazının doğrudan Rusya'dan geldiğinin yazılı olduğu tweet'ini silmişti.
Skripal olayıyla ilgili hiçbir kanıt olmadan, ‘yüksek ihtimalle' düşüncesiyle Rusya'yı suçlayan Londra, konuyla ilgili AB liderlerinin katıldığı bir toplantı yapmıştı. Toplantının ardından ABD ve 25'i aşkın Avrupa ülkesi Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı.
RUS SENATÖR: LONDRA, MÜTTEFİKLERİNİ İNANDIRMAK İÇİN YENİ HİKAYELER UYDURACAK
Rusya'nın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) kontrolünde elindeki tüm kimyasal silahları imha ettiğini vurgulayan Cabarov "İngiltere'nin olayda Rusya'nın yer aldığına dair kanıtı yok. Bu nedenle soruşturmada ne bizim ne de başka ülkelerin temsilcilerinin yer almasına izin veriyor" ifadelerini kullandı.
‘KİMYASAL SİLAH KULLANILSAYDI, SKRİPALLER ÖLÜRDÜ'
Cabarov, Skripal olayında kimyasal silah kullanılmadığı belirtti. Cabarov "Kimyasal silah kullanılsaydı ikili ölürdü. Kimyasal silahın panzehiri olmaz. Öldürür. Görünüşe göre bu bir tür zehir kullanılarak yapılan bir provokasyon" dedi.
Londra, Skripallerin zehirlenmesi olayında Noviçok olarak da anılan 'A-234' sinir gazının kullanıldığını ileri sürmüştü.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)