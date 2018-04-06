Times, Skripal olayında kullanılan gazın Rusya'nın Şihanı kentinde üretildiğini ileri sürdü

İngiliz Times gazetesi, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesinde kullanılan sinir gazının Rusya'nın Saratov bölgesinde bulunan Şihanı kentindeki araştırma enstitüsünde üretildiğini ileri sürdü. Haberde, bu bilginin dünya liderlerini Moskova'nın suçlu olduğu konusunda ikna etmek için kullanıldığı belirtildi.

Times gazetesinin haberine göre, İngiliz yetkililer, müttefikleriyle Skripal olayı ile ilgili yaptığı özel toplantıda ikilinin zehirlenmesinde kullanılan sinir gazının Saratov bölgesindeki Şihanı kentinde bulunan araştırma enstitüsünde üretildiğini belirtti.

Haberde, Londra'nın bu bilgiyi AB liderlerini olayın suçlusunun Moskova olduğuna ikna etmek için kullandığı kaydedildi.

Bu haber, gazetenin ismi belirtilmeyen İngiliz güvenlik ve hükümet kaynaklarına dayandırdığı, gazın kaynağının tespit edildiği yönündeki haberinin ardından geldi. Haberde, kaynaklar yüzde 100 oranında olmasa da büyük oranda emin olduklarını belirtmişti.

İngiltere'deki Porton Down laboratuvarının başkanı Gary Aitkenhead, Skripal'i zehirleyen sinir gazının Rusya menşeili olduğunu kanıtlayamadıklarını açıklamıştı.

Bunun ardından İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Skripal ve kızının zehirlenmesinde kullanıldığı iddia edilen sinir gazının doğrudan Rusya'dan geldiğinin yazılı olduğu tweet'ini silmişti.

Skripal olayıyla ilgili hiçbir kanıt olmadan, ‘yüksek ihtimalle' düşüncesiyle Rusya'yı suçlayan Londra, konuyla ilgili AB liderlerinin katıldığı bir toplantı yapmıştı. Toplantının ardından ABD ve 25'i aşkın Avrupa ülkesi Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı.

RUS SENATÖR: LONDRA, MÜTTEFİKLERİNİ İNANDIRMAK İÇİN YENİ HİKAYELER UYDURACAK

© AFP 2018/ Chris J Ratcliffe Yuliya Skripal: Bir hafta önce kendime geldim, olan bitenle ilgili biraz kafam karışık

Times'ın haberiyle ilgili değerlendirmede bulunan Rus senatör Vladimir Cabarov ise "Londra, müttefiklerini inandırmak için şimdi her türlü yeni hikayeyi uyduracak. Tüm bunlar saçmalık" dedi.

Rusya'nın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) kontrolünde elindeki tüm kimyasal silahları imha ettiğini vurgulayan Cabarov "İngiltere'nin olayda Rusya'nın yer aldığına dair kanıtı yok. Bu nedenle soruşturmada ne bizim ne de başka ülkelerin temsilcilerinin yer almasına izin veriyor" ifadelerini kullandı.

‘KİMYASAL SİLAH KULLANILSAYDI, SKRİPALLER ÖLÜRDÜ'

Cabarov, Skripal olayında kimyasal silah kullanılmadığı belirtti. Cabarov "Kimyasal silah kullanılsaydı ikili ölürdü. Kimyasal silahın panzehiri olmaz. Öldürür. Görünüşe göre bu bir tür zehir kullanılarak yapılan bir provokasyon" dedi.

Londra, Skripallerin zehirlenmesi olayında Noviçok olarak da anılan 'A-234' sinir gazının kullanıldığını ileri sürmüştü.