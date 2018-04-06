Putin ve Macron'dan 'Ankara' görüşmesi

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Paris'in inisiyatifiyle gerçekleşen görüşmede Putin ve Macron, Suriye'dek durum hakkında fikir alışverişine devam etti.

PUTİN, ANKARA'DA VARILAN ANLAŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Rus lider, 4 Nisan'da Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle yaptığı üçlü zirvede Suriye'de uzun vadeli normalleşmenin sağlanması, egemenliğin, bağımsızlığın ve toprak bütünlüğünün pekiştirilmesi konularında varılan anlaşmalar hakkında Macron'a bilgi verdi.

PUTİN: ANAYASA KOMİSYONU EN KISA SÜREDE KURULMALI

Putin, siyasi çözüm sürecinin Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde alınan kararların uygulanması yoluyla teşvik edilmesinin gerekliliğine ve Cenevre'de en kısa sürede BM himayesinde anayasa komisyonu kurulmasının önemine vurgu yaptı.

'ULUSLARARASI TOPLUM İNSANİ YARDIM İÇİN ÇABALARINI BİRLEŞTİRMELİ'

Liderler, Doğu Guta'daki durumu ele aldıkları sırada, sivilleri kurtarmaya ve militanları tahliye etmeye yönelik kapsam bakımından benzersiz operasyona dikkat çekti. Putin, BM Güvenlik Konseyi'nin 2401 sayılı kararına uygun olarak Suriye genelinde ihtiyaç sahiplerine insani yardım sunulması konusunda uluslararası toplumun çabalarını birleştirmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

Liderler, Suriye'de çözümle ilgili temel konularda fikir alışverişini sürdürmeye hazır olduklarını kaydetti.

RUSYA-FRANSA İLİŞKİLERİ ELE ALINDI

Diğer taraftan Putin ve Macron, Fransa Cumhurbaşkanı'nın mayıs ayında yapacağı Rusya ziyareti kapsamında ikili ilişkileri değerlendirdi.