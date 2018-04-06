Salisbury Bölge Hastanesi: Sergey Skripal artık kritik durumda değil

İngiliz istihbaratına bilgi satan eski Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın İngiltere'de zehirlenmesi vakasında önemli bir gelişme daha yaşandı. Yuliya'nın ilk açıklamasını yapmasının ardından babası Sergey'in de kritik durumdan çıktığı açıklandı.

© AFP 2018/ Chris J Ratcliffe Yuliya Skripal: Bir hafta önce kendime geldim, olan bitenle ilgili biraz kafam karışık

İngiltere'deki Salisbury Bölge Hastanesi Tıbbi Direktörü Dr. Christine Blanshard, eski Rus ajan Sergey Skripal'in (66) durumunun artık kritik olmadığını duyurdu.

'TEDAVİYE İYİ YANIT VERİYOR'

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi’nin (NHS) aktardığına göre, Dr. Christine Blanshard ''Tedaviye iyi yanıt veriyor, hızla iyileşiyor ve artık durumu kritik değil'' dedi.

Sergei Skripal is "no longer in a critical condition" after the #Salisbury poisoning pic.twitter.com/hdqbKoqpwY — Sky News (@SkyNews) 6 Nisan 2018

5 Nisan'da da İngiliz polis teşkilatı (Scotland Yard), Yuliya Skripal'in bir hafta önce kendine geldiği ve olan bitenle ilgili kafasının biraz karıştığına dair açıklamasını yayımlamıştı.

Sergei Skripal no longer in critical condition and improving rapidly after nerve agent attack https://t.co/MbSpdTiYP8 pic.twitter.com/PbJU7qFePT — ITV News (@itvnews) 6 Nisan 2018

TABURCU OLMA TARİHİ BELLİ DEĞİL

Yuliya Skripal'in (33) iyileşmeye devam ettiğini, durumunun istikrarlı hale geldiğini aktaran Blanshard ''Yuliya'nın da dediği gibi, gücü her geçen gün artıyor. Hastaneden taburcu olabilecek kadar iyi olacağı günü sabırsızlıkla bekliyor'' dedi.

Yuliya'nın ne zaman taburcu olacağına dair iddiaların spekülasyondan ibaret olduğunu belirten Hastane Tıbbi Direktörü, iyileşmeye devam ederken Yuliya'nın mahremiyetine saygı duyulması çağrısı yaptı.

Blanshard ''Takdir edersiniz ki, şimdilik daha fazla güncellemede bulunamayacağım'' dedi.