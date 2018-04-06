Salisbury Bölge Hastanesi: Sergey Skripal artık kritik durumda değil

'TEDAVİYE İYİ YANIT VERİYOR'
İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi’nin (NHS) aktardığına göre, Dr. Christine Blanshard ''Tedaviye iyi yanıt veriyor, hızla iyileşiyor ve artık durumu kritik değil'' dedi.
Sergei Skripal is "no longer in a critical condition" after the #Salisbury poisoning pic.twitter.com/hdqbKoqpwY— Sky News (@SkyNews) 6 Nisan 2018
5 Nisan'da da İngiliz polis teşkilatı (Scotland Yard), Yuliya Skripal'in bir hafta önce kendine geldiği ve olan bitenle ilgili kafasının biraz karıştığına dair açıklamasını yayımlamıştı.
Sergei Skripal no longer in critical condition and improving rapidly after nerve agent attack https://t.co/MbSpdTiYP8 pic.twitter.com/PbJU7qFePT— ITV News (@itvnews) 6 Nisan 2018
TABURCU OLMA TARİHİ BELLİ DEĞİL
Yuliya Skripal'in (33) iyileşmeye devam ettiğini, durumunun istikrarlı hale geldiğini aktaran Blanshard ''Yuliya'nın da dediği gibi, gücü her geçen gün artıyor. Hastaneden taburcu olabilecek kadar iyi olacağı günü sabırsızlıkla bekliyor'' dedi.
Yuliya'nın ne zaman taburcu olacağına dair iddiaların spekülasyondan ibaret olduğunu belirten Hastane Tıbbi Direktörü, iyileşmeye devam ederken Yuliya'nın mahremiyetine saygı duyulması çağrısı yaptı.
Blanshard ''Takdir edersiniz ki, şimdilik daha fazla güncellemede bulunamayacağım'' dedi.
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