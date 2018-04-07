İngiltere, Skripal'in yeğeninin vize talebini reddetti: 'Piyon olarak kullanılabilir'

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Salisbury'de zehirlenen eski Rus ajanı Sergey Skripal'in yeğeni Viktoriya Skripal'in vize talebini reddetti. Gerekçenin, "Rusya'nın Viktoriya'yı bir piyon olarak kullanmak istiyor gibi görünmesi" olduğu ileri sürüldü.

İngiltere, adada geçen ay zehirlenen çifte ajan Sergey Skripal ve kızının sağlık durumunun iyiye gitmesinden dolayı memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

© REUTERS/ Hannah McKay Salisbury Bölge Hastanesi: Sergey Skripal artık kritik durumda değil

İngiltere Dışişleri Bakanlığından Skripal'lerin sağlık durumuna ilişkin gelişmeyle ilgili açıklama yapıldı.

"Bay Skripal ile kızı Yulia'nın iyileşmesinden dolayı çok memnunuz" ifadesine yer verilen açıklamada, "Açık olalım bu, Rusya'nın sahip olduğunu bildiğimiz yasa dışı bir kimyasal silah kullanılarak yapılan bir cinayet girişimidir" iddiasında bulunuldu.

İngiltere'nin Rusya'yı suçlayan açıklamalarının ve Rus diplomatları ülkeden sınır dışı etmesinin ardından Moskova, suçlamalara temel olabilecek kanıtların sunulmasını talep etmişti. İngiltere şu ana kadar söz konusu iddialarını destekleyen bir kanıt ortaya koymuş değil.

Bu arada İngiltere basını, ailesini ziyaret etmek üzere İngiltere'ye vize başvurusunda bulunan Sergey Skripal'in yeğeni Viktoriya Skripal'in vize talebinin göçmen kurallarına aykırı olması sebebiyle İngiltere İçişleri Bakanlığınca reddedildiğini öne sürdü. Ada basınına konuşan bir hükümet kaynağının, Rusya'nın "Viktoriya'yı bir piyon olarak kullanmak istiyor gibi göründüğünü" söylediği iddia edildi.

Rusya'nın Londra Büyükelçisi Aleksandr Yakovenko, dün düzenlediği basın toplantısında, acil ailevi durumlarda İngiltere'nin bu tür vizeleri 24 saatte çıkarabildiğini belirterek, Viktoriya Skripal'in vizesine ilişkin herhangi bir yardım sağlanmaması nedeniyle İngiliz makamlarını eleştirmişti.

Yeğen Skripal ise, "Amcam ve kızının restoranda son yedikleri yemek gizli tutuluyor" diyerek zehirlenme vakasıyla ilgili şüphelerini dile getirmişti.

KRİZ NASIL BAŞLADI?

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yuliya, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

İngiltere, olayda, Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu. Bu maddenin Rusça'da "Noviçok" olarak anılan A-234 olduğu belirtilmişti. Moskova ise bu maddenin İngiltere dahil birçok ülkede rahatlıkla üretilebileceğini kaydetmişti.