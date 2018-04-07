Letonya'daki ayı Rusya’ya kaçmaya çalışırken sınır tellerini kopardı

Letonya sınır güvenlik güçleri, Rusya’ya kaçmaya çalışan bir ayının iki ülke arasındaki sınır çitlerine zarar verdiğini belirtti.

Letonya sınır güvenlik güçlerinin açıklamasında “Sınırda devriye gezen güvenlik güçleri sınır hattı üzerindeki çitlerde yaklaşık yarım metrelik delikler buldu, sınırdaki teller yırtılmıştı. Olay yeri incelemelerinde failin bir ayı olduğuna yönelik izlere rastlandı” ifadeleri kullanıldı.

Letonyalı güvenlik güçlerinin çektiği görüntülerden de ayının Rusya’ya geçmeye çalıştığı anlaşılıyor.

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İlk kez 1918’de bağımsızlığını ilan eden Letonya, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra (1991) sınırdan yaşanan kaçma olayları ile karşı karşıya. Ülkenin nüfusu 1989 yılında 2.65 milyonken, bu sayı geçen yıl 2 milyonun altına düştü.