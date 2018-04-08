Eski OPCW direktörü Skripal olayı ile ilgili konuştu: Londra’nın vardığı aceleci sonuçlara şaşırdım

Eski OPCW Direktörü Bustani, İngiliz yönetiminin eski Rus ajan Sergey Skripal’in ve kızı Yuliya’nın zehirlenmesiyle ilgili vardığı sonuçları ‘aceleci’ olarak niteledi.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) eski direktörü Jose Bustani, Russia Today’e (RT) konuyla ilgili bulunduğu değerlendirmede, “Kullanılmış olan zehirli maddenin tipini ve menşeini bir günde tespit etmek imkânsız” dedi.

Londra’nın OPCW’den yardım istememesinin ve örgütün de olayla ilgili herhangi bir şekilde tepki göstermemesinin kafalarda soru işaretleri bıraktığına dikkat çeken Bustani, sözlerine şöyle devam etti: “Salisbury’de meydana gelen zehirlenme olayının etrafında hala birçok soru işareti var. Örneğin zehirli maddenin sadece 2 kişiyi etkileyebilecek şekilde etkisinin nasıl sınırlandırıldığı. Eğer olayda gerçekten de İngiltere’nin açıkladığı gibi ‘Noviçok’ (A-234) kullanıldıysa, etki alanı çok geniş olduğu için söz konusu maddenin saldırganları etkilememiş olmasına imkân yok.”

Londra, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesinden Moskova'yı sorumlu tutuyor. İngiltere, Skripal olayında kullanılan A-234 kimyasal maddesinin Rus yapımı olduğunu ileri sürerken Moskova ise olayla ilgisi olduğunu kesin bir dille reddediyor.