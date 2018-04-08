Macron'un partisi kapı kapı dolaşıp Avrupa'nın geleceğini soracak

Fransa Cumhurbaşkanı Macron 'Avrupa için Büyük Yürüyüş' adlı bir kampanya başlattı. Macron’un amacı, gelecek yıl yapılacak olan Avrupa Parlamanetosu seçimlerinden önce halkın nabzını yoklamak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kurduğu siyasi hareket En Marche (Yürüyüş), düzenleyeceği 'Avrupa için büyük yürüyüş' kapsamında parti üyeleri vatandaşların evlerine kadar giderek Avrupa hakkındaki görüşlerini soracak. Partinin amacı Mayıs 2019'da yapılacak Avrupa seçimleri öncesi Avrupa’ya ilişkin çeşitli konularda vatandaşların görüşlerini almak.

DW Türkçe'nin Fransa merkezli Le Monde gazetesinden aktardığına göre, birkaç hafta devam edecek olan anket çalışması kapsamında yaklaşık 100 bin Fransız vatandaşının görüşü alınacak.

Parti başkanı Christophe Castaner ve Avrupa Bakanı Nathalie Loiseau gibi partinin önde gelen isimlerinin de katılacağı çalışmada vatandaşlara 'Avrupa’nın geleceği için hangi konuları öncelikli gördükleri' de sorulacak.

Anket sonuçlarının partinin yeni Avrupa politikasının şekillendirilmesinde etkili olacağı kaydedildi.

Fransa'da çeşitli şehirlerin yanı sıra, Berlin ve Brüksel'de de kampanya çerçevesinde etkinliklerin düzenlenmesi planlanıyor.

Macron, 2016’da En Marche hareketini kurduktan sonra Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanırken de aynı yöntemi uygulamıştı.