Macron'un partisi kapı kapı dolaşıp Avrupa'nın geleceğini soracak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kurduğu siyasi hareket En Marche (Yürüyüş), düzenleyeceği 'Avrupa için büyük yürüyüş' kapsamında parti üyeleri vatandaşların evlerine kadar giderek Avrupa hakkındaki görüşlerini soracak. Partinin amacı Mayıs 2019'da yapılacak Avrupa seçimleri öncesi Avrupa’ya ilişkin çeşitli konularda vatandaşların görüşlerini almak.
Parti başkanı Christophe Castaner ve Avrupa Bakanı Nathalie Loiseau gibi partinin önde gelen isimlerinin de katılacağı çalışmada vatandaşlara 'Avrupa’nın geleceği için hangi konuları öncelikli gördükleri' de sorulacak.
Anket sonuçlarının partinin yeni Avrupa politikasının şekillendirilmesinde etkili olacağı kaydedildi.
Fransa'da çeşitli şehirlerin yanı sıra, Berlin ve Brüksel'de de kampanya çerçevesinde etkinliklerin düzenlenmesi planlanıyor.
Macron, 2016’da En Marche hareketini kurduktan sonra Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanırken de aynı yöntemi uygulamıştı.
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