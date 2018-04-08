'MI6 ile FBI arasında Skripal görüşmeleri'

İngiliz Sunday Times gazetesi, mart başında İngiltere topraklarında sinir gazıyla zehirlenip komaya girmeleri sonrası bilinçlerinin yerine geldiği söylenen eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yuliya’nın yeni birer kimlikle ABD’ye yerleştirilmesi hakkında görüşmeler yapıldığını iddia etti.

© AFP 2018/ Chris J Ratcliffe ‘Sergey Skripal’in bilinci yerinde ve konuşabiliyor’

Sunday Times’ın haberine göre İngiliz dış istihbarat servisi MI6, ‘yeni suikast girişimlerinden korunabilmeleri için’ Skripal ve kızının ABD’ye yerleştirilmesi ihtimali hakkında Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile görüşmeler yürütüyor.

İngiliz hükümetinden bir kaynak, Skripal ve kızına yeni kimlikler verilmesinin önerileceğini belirtirken, bir diğer kaynak yerleşmeleri için Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın da gündeme geldiğini kaydetti.

Fakat kaynak, ‘öldürülme ihtimallerinin düşük olması, savunulmalarının ise kolay olması nedeniyle baba ve kızın ABD’ye yerleştirilmesinin daha güçlü bir ihtimal olduğunu’ ifade etti.

Bu arada Yuliya’nın yeğeni Viktoriya Skripal İngiliz basınına verdiği demeçte, Yuliya’nın Rusya’ya dönmek istediğini söyledi.

Viktoriya Skripal The Sunday Telegraph gazetesine demecinde, “Yuliya’nın burada (Moskova’da) bir köpeği, bir hayatı, işi ve bir erkek arkadaşı var” ifadelerini kullandı.

Bilincinin yerine gelmesi sonrası Yuliya’yla telefonda görüştüğünü söyleyen Viktoriya Skripal, yeğenini görmek için İngiltere’ye gitmek istemiş fakat vize başvurusu reddedilmişti.

The Embassy's comment on the Note Verbale of the @foreignoffice regarding the denial of the British visa to Ms Viktoria Skripalhttps://t.co/hChTKrunrO pic.twitter.com/zJEBfsXYIW — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) April 8, 2018

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