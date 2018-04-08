Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias: Türkiye’yle savaş kaçınılmaz değil

Bunun üzerine Kocias, “Hayır, hayır. Barışın ve barış içinde bir arada bulunmanın alternatifi yok. Fakat bu, her komşumuzun tutumunu ve sorunları çözme biçimini göz önünde bulundurmadığımız anlamına gelmiyor. Tüm komşuların ve en iyi ailelerin sorunları var. Söz konusu sorunlar diplomasiyle, barışçıl bir şekilde, uluslararası hukukun temelinde çözülmeli” diye konuştu.
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‘Ciddi bir mali kriz döneminden geçen Yunanistan’ın Türkiye ile silahlanma yarışına dayanabilir mi?’ sorusuna Kocias, Yunanistan’ın Türkiye’deki mali kaynaklara ve teknik altyapıya sahip olmadığını, ancak saldırı ve savunma silahlarının satın alınmasının arasında fark olduğu söyledi sözlerine şöyle devam etti:
“Sınırlı harcamalı savunma diye bir şey var. Ekonomik potansiyelimize göre biz, savunmamızı güçlendiriyoruz. İyi personelimiz ve silahlarımız var. 6 adet Alman menşeili denizaltımız, denizlerde korkunç bir silah. Türkiye uçak gemisi gibi büyük projelere yatırım yapıyor, fakat Yunanistan’ın 2 bin adası var” ifadelerini kullandı.
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