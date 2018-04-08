Dokuz ülkeden BMGK’ya Suriye ile ilgili olağanüstü toplanma çağrısı

İngiltere’nin BM daimi temsilciliğinin Tweeter hesabından yaptığı açıklamada, “İngiltere, Fransa, ABD, Polonya, Hollanda, İsveç, Kuveyt, Peru ve Cote d'Ivore (Fildişi Sahili), Suriye’de kimyasal silahlı saldırının yapıldığı yönündeki haberlerin görüşülmesi için BMGK’nın olağanüstü toplanmasını talep etti. Toplantının pazartesi yapılması bekleniyor” ifadelerine yer verildi.
UK, France, US, Poland, Netherlands, Sweden, Kuwait, Peru and Cote d’Ivore have called an emergency meeting of #UNSC to discuss reports of chemical weapons attack in #Syria. Meeting expected on Monday.— UK at the UN 🇬🇧 (@UKUN_NewYork) April 8, 2018
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da yaptığı yazılı açıklamada 'Duma'daki kimyasal silah saldırısından son derece endişe duyduğunu' belirterek, Doğu Guta'daki durumun görüşülmesi için BMGK'den acil toplanmasını talep etti. Açıklamada, toplantının ne zaman yapılacağına ilişkin bilgi verilmedi.
Yevtuşenko, geçen ay yaptığı bir açıklamada da, militanların Doğu Guta'da kimyasal maddeleri kullanarak provokasyon hazırlığında olduğu yönünde bilgi aldıklarını duyurmuştu.
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