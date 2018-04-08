Dokuz ülkeden BMGK’ya Suriye ile ilgili olağanüstü toplanma çağrısı

Dokuz ülkenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni Suriye’de kimyasal silahların kullanıldığı yönündeki iddialarla ilgili olağanüstü toplanmaya çağırdığı belirtildi.

İngiltere’nin BM daimi temsilciliğinin Tweeter hesabından yaptığı açıklamada, “İngiltere, Fransa, ABD, Polonya, Hollanda, İsveç, Kuveyt, Peru ve Cote d'Ivore (Fildişi Sahili), Suriye’de kimyasal silahlı saldırının yapıldığı yönündeki haberlerin görüşülmesi için BMGK’nın olağanüstü toplanmasını talep etti. Toplantının pazartesi yapılması bekleniyor” ifadelerine yer verildi.

UK, France, US, Poland, Netherlands, Sweden, Kuwait, Peru and Cote d’Ivore have called an emergency meeting of #UNSC to discuss reports of chemical weapons attack in #Syria. Meeting expected on Monday. — UK at the UN 🇬🇧 (@UKUN_NewYork) April 8, 2018

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da yaptığı yazılı açıklamada 'Duma'daki kimyasal silah saldırısından son derece endişe duyduğunu' belirterek, Doğu Guta'daki durumun görüşülmesi için BMGK'den acil toplanmasını talep etti. Açıklamada, toplantının ne zaman yapılacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Rusya’nın Suriye’deki tarafları uzlaştırma merkezindeki yetkililer, Doğu Guta’da silahlı grupların elinde tuttuğu son yer olan Duma’da Suriye ordusu tarafından kimyasal silah kullanıldığına ilişkin iddiaları yalanlamıştı. Lazkiye yakınlarında yer alan Rus uzlaştırma merkezinin yöneticisi Yuriy Yevtuşenko, Suriye ordusunun Duma’da kimyasal silah kullandığına ilişkin iddialar için, "Bu bilgiyi kesin bir biçimde yalanlıyoruz" demişti.

Yevtuşenko, geçen ay yaptığı bir açıklamada da, militanların Doğu Guta'da kimyasal maddeleri kullanarak provokasyon hazırlığında olduğu yönünde bilgi aldıklarını duyurmuştu.