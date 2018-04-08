İsviçre polisinden Afrin protestosuna 'plastik mermili' müdahale: 239 gözaltı

Göstericilerin şehirde yüzbinlerce İsviçre Frank'ı zarara yol açtığı ifade edilirken polis, 63'ü kadın 239 kişiyi gözaltına aldı.
Bern polisi, gözaltına alınan kişilerin üzerinde bulunan malzemelere ilişkin fotoğrafı, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı.
Wir haben gestern anlässlich der Demo in #Bern insgesamt 239 Personen kontrolliert. Einzelheiten gibt es in der Medienmitteilung dazu:https://t.co/fVm9lwys2t pic.twitter.com/iDNJspE9JQ— Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) April 8, 2018
Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana İsviçre'nin değişik kentlerinde izinsiz gösteriler yapan Kürt göstericilere polisin ilk defa sert müdahalede bulunduğu kaydedildi.
From today’s anti fascist demonstration in #Bern against Dictator Erdogan and in support of #Afrin. Everywhere is Afrin, Everywhere is Resistance! #Switzerland pic.twitter.com/jYxPQ4sAD4— Eda Duzgun (@DzgEda) April 7, 2018
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