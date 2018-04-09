Macaristan seçimlerinde zafer, bir kez daha Orban'ın

Mevcut Başbakan Viktor Orban'ın liderlik ettiği Sağ popülist Fidesz'in KDNP ile kurduğu ittifak sandık anket çıkışlarına göre oyların yarısına yakınını kazandı.
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Oyların yüzde 74'ünün sayıldığı seçim sonuçlarına göre, Fidesz-KDNP koalisyonu oyların yüzde 49'unu, Jobbik yüzde 19'unu, anamuhalefette bulunan Sosyalist Parti (MSZP) ise yüzde 11'ini aldı.
Bu sonuçlara göre, Fidesz-KDNP koalisyonu 199 sandalyeli mecliste 3'te 2'lik çoğunluğu da elde etti.
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