Macaristan seçimlerinde zafer, bir kez daha Orban'ın

Macaristan'da yapılan genel seçimi halen hükümette yer alan Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu önde götürüyor. İlk verilere göre Fidesz-KDNP koalisyonu yüzde 49 oy oranı ile seçimi kazanıyor.

Mevcut Başbakan Viktor Orban'ın liderlik ettiği Sağ popülist Fidesz'in KDNP ile kurduğu ittifak sandık anket çıkışlarına göre oyların yarısına yakınını kazandı.

Oyların yüzde 74'ünün sayıldığı seçim sonuçlarına göre, Fidesz-KDNP koalisyonu oyların yüzde 49'unu, Jobbik yüzde 19'unu, anamuhalefette bulunan Sosyalist Parti (MSZP) ise yüzde 11'ini aldı.

Bu sonuçlara göre, Fidesz-KDNP koalisyonu 199 sandalyeli mecliste 3'te 2'lik çoğunluğu da elde etti.