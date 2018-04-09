Almanya cihatçıların sahip olduğu Alman pasaportlarına el koyacak

Der Westen'e konuşan Almanya Federal İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Stephan Mayer, hazırlıklarına başlanan ve bu yıl meclise sunulması beklenen yeni yasa tasarısına göre kurumun öncelikle çifte vatandaş olan radikal İslamcıların pasaportlarına el koymayı planladığına dikkat çekti.

Haberde ayrıca Almanya İçişleri, Bayındırlık ve Yurt Bakanı Horst Seehofer'in ‘güvenli ülkeler' listesini genişletmek istediği, bu sayede söz konusu ülkelerden yapılacak olan sığınma başvurularının daha hızlı bir şekilde işlemden geçmesinin sağlanacağı kaydedildi. Listeye eklenmesi planlanan ülkelerse Gürcistan, Ermenistan, Tunus, Cezayir ve Fas.

Daha önce Almanya'nın Ortadoğu'dan en çok göç alan Bavyera Eyaleti Başbakanı olan Horst Seehofer, göç konularına yönelik katı tutumuyla biliniyor.