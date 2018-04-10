Amsterdam'da 'Ermeni soykırımı' anıtı açılıyor

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 1915 olaylarında hayatını kaybedenlerin anısına 'soykırım anıtı' açılacak. Ermenistan'da yerel bir sanatçı tarafından yapılan ve üç parçadan oluşan anıt, Amsterdam'daki Ermeni-Apostolik Kilisesi'nin dış duvarına monte edilecek.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, anıt Ermenistan hükümet temsilcilerinin de yer aldığı heyetin katılımıyla 21 Nisan'da açılacak. Bu, Hollanda'da açılan ilk anıt değil. Ancak en göze çarpanı olacak. Daha önce Almelo kentindeki Ermeni Kilisesi'nin bahçesine ve Assen kentindeki mezarlıkta iki ayrı anıt açılmıştı.

Amsterdam'daki 3 metrelik anıt ise, kent merkezindeki Krom Boomssloot ile Keizerstraat'ın köşesinde görünür noktada olacak.

Ermenistan'da yerel bir sanatçı tarafından yapılan anıt, 3 parçadan oluşuyor. Taştan yapılan anıtın ortasında bir haç ve etrafında süslemeler yer alıyor. Anıtın üzerinde Ermenice ve Hollandaca yazılar yer alıyor.

Amsterdam Belediyesi tarafından ocak ayında izin verilen anıt için gerekli olan 13 bin euro, Ermeni cemaati tarafından toplandı.

'SOYKIRIM KURBANI OLMAYAN HEMEN HEMEN HİÇ ERMENİ AİLESİ YOK'

Sint Grigor Narekats Kültür Vakfı Başkanı Vahan Avakyan, 24 Nisan'da yapılacak 'soykırım anmasını' gölgelememek için anıtın 21 Nisan'da açılacağını söyledi. Avakyan, Parool gazetesine yaptığı açıklamada, 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından Suriye'ye sürgün edilen Ermeniler'in 800 bin ile 1.5 milyon kayıp verdiğini öne sürdü.

"Soykırım kurbanı olmayan hemen hemen hiç Ermeni ailesi yok" görüşünü savunan Avakyan, kurbanların toplu mezarlarda kaybolduğunu ileri sürdü. Ermeni yetkili, anıtın geride kalanlara o kurbanları anma şansı vereceğini söyledi.

Avakyan'ın verdiği bilgiye göre, anıtın açılışına aralarında diaspora bakanının da yer aldığı Ermenistan'dan bir heyet katılacak. Ayrıca Hollandalı birçok siyasetçiye de açılış için davetiye gönderildi.