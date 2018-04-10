'Yunanistan, Kara Ada üzerinde alçaktan uçan Türk helikopterine uyarı ateşi açtı'

© AP Photo/ Ivan Sekretarev Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias: Türkiye’yle savaş kaçınılmaz değil

Ekatimerini gazetesinin aktardığına göre Türkiye'ye ait bir helikopter Yunanistan'ın kontrolünde bulunan Ro Adası (Kara Ada) üzerinde alçaktan uçtu.

SKAI televizyonu Türk helikopterine izli mermilerle uyarı ateşi açıldığını duyurdu.

Ateşin ardından helikopterin bölgeden ayrıldığı kaydedildi.

Ancak yerel saatle dün 23. 30'da yaşanan olayda helikopterin Türk ordusuna ait olup olmadığının tespit edilmediği de aktarıldı.

'TÜRK SAHİL GÜVENLİK GÜÇLERİNE AİTTİ'

Yunanistan güvenlik güçlerinden Sputnik'e konuşan bir kaynak ise helikopterin Türk Sahil Güvenlik Güçleri'ne ait olduğunu söyledi.

Kaynak, "Uyarı amaçlı ateş açıldı. Bu kesinlikle yasal bir tepki. Helikopter 1 mil (1.609 km.) uzaktaydı, alçak irtifadaydı. Türk Sahil Güvenlik Güçleri'ne ait bir helikopterdi" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT de helikopyerin Türk Sahil Güvenliği'ne ait olduğunu, helikopterin deniz yüzeyinden 100 metre ayükseklikte seyir halinde olduğunu ve uçuş esnasında ışıklarının kapalı olduğunu iddia etti.

ERT'ye göre olayın ardından Yunanistan'a ait 2 savaş uçağı da bir hava üssünden kalktı.

Bu arada helikopterin Yunanistan hava sahasını ihlal etmediği de açıklandı.

ÇİPRAS OLAY HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ

Ekatimerini'nin aktardığına göre Yunanistan Savunma Bakanlığı'ndan kaynaklar da helikoptere angajman kuralları çerçevesinde yanıt verildiğini söyledi.

Kaynaklar Yunanistan Savunma Bkanı Panos Kammenos'un ordudan üst düzey yetkililerle aralıksız iletişim halinde olduğunu da belirtti.

Gazeteye konuşan kaynaklar bu tarz olayların Türkiye'deki kamuoyunu etkileme amacıyla yapıldığını öne sürerek, Yunanistan'ın herhangi bir provokasyondan kaçınacağını ve benzer eylemlere uluslararası angajman kuralları çerçevesinde yanıt verileceğini belirtti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'a da olay hakkında bilgi verildiği de aktarıldı.

Yeni Demokrasi Partisi'nden gölge savunma bakanı Vassilis Kikilias ise olay hakkında ayrıntılı bilgi verilmesidi gerekçesiyle Savunma Bakanlığı'nı eleştirdi.