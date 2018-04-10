Salisbury Bölge Hastanesi: Yuliya Skripal taburcu edildi

© AFP 2018/ Chris J Ratcliffe Yuliya Skripal: Bir hafta önce kendime geldim, olan bitenle ilgili biraz kafam karışık

Yuliya Skripal zehirlendikten sonra kaldırıldığı Salisbury Bölge Hastanesi'nden taburcu edildi.

Salisbury Bölge Hastanesi'nin Tıbbi Direktörü Christine Blanshard açıklamasında, "Yuliya hastaneden taburcu edildi. Bu tedavinin sonu değil, ancak önemli bir dönüş noktası. Babası (Sergey Skripal) de iyi derecede ilerleme kaydetti. Cuma günü durumunun artık kritik olmadığını açıklamıştım. Yuliya'dan daha yavaş iyileşmesine rağmen, onun da zamanı geldiğinde taburcu olmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

RUS BÜYÜKELÇİLİK: YAPILANLARIN ÖZGÜR İRADESİ DOĞRULTUSUNDA OLDUĞU DOĞRULANMALI

Blanshard'ın açıklamasının ardından Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği de Twitter'dan "Yuliya Skripal'i kutluyoruz. Ancak ona yapılanların özgür iradesi doğrultusunda yapıldığına dair acilen bir kanıta ihtiyacımız var" açıklamasını yaptı.

We congratulate Yulia Skripal on her recovery. Yet we need urgent proof that what is being done to her is done on her own free will. — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) April 10, 2018

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Sky News de Yuliya Skripal zehirlendikten sonra kaldırıldığı Salisbury Bölge Hastanesi'nden taburcu edildiğini aktarmıştı. Konuyla ilgili Sputnik'in sorusunu yanıtlayan Salisbury Bölge Hastanesi Basın Yetkilisi Paul Russell da Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Bu konuda güncel bir bilgi verilmedi" demişti.

Russell, Yuliya'nın son durumu ilgili soruyu da, "Güncelleme yapabileceğimiz gelişmeler olduğunda internet sitemizde yapacağız" sözleriyle yanıtlamıştı.

Son olarak Londra'nın, babası ile sinir gazıyla zehirlendiğini ileri sürdüğü Yuliya Skripal'in durumunun iyi olduğu ve konuşabildiği aktarılmıştı. Yuliya Skripal, geçen hafta İngiliz polisi tarafından yayımlanan açıklamasında, ''Bir hafta önce kendime geldim, takdir edersiniz ki, olan bitenle ilgili biraz kafam karışık'' ifadesini kullanmıştı.