Suudi Veliaht Prensi'ne Fransız devrimi soslu kültürel ağırlama

Suudi Veliaht Prensi, en çok silah satın aldığı ülkelerden biri olan Fransa ile bu kez devasa kültürel anlaşmalara imza attı. Macron, Muhammed bin Selman'la birlikte Louvre Müzesi'nde Fransız Devrimi'nin meşhur tablosuna bakarken fotoğraflarını paylaştı.

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Yemen'e Mart 2015'ten beri düzenlediği saldırıların yol açtığı yıkım, katliam, açlık ve hastalıktan ölümlerle birlikte anılan Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS), üç haftalık ABD ziyaretinin ardından, Fransa'ya 3 günlük ziyaret düzenledi.

HARİRİ GERİLİMİ GERİDE KALDI

Ziyaretin MbS ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındak gerilimin sona ermesine vesile olduğu ifade edildi. Mbs, kasım ayında Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yi Riyad'da istifa açıklaması yapmaya zorlayıp günlerce esir almıştı. Devreye giren Macron, uzun pazarlıklar sonucunda Suudi Veliahtı'nın Hariri'yi serbest bırakmasını sağlamıştı.

İLK GÖRÜŞME LOUVRE'DA YAPILDI

Macron, MbS ile Paris'teki ilk görüşmesini Louvre Müzesi'nde yapmayı tercih etti. Pazar akşamki özel görüşme ve yemekle ilgili Twitter'da paylaşımda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı, Suudi Veliahtı ile birlikte Louvre Pramidi ve 'Halka Yol Gösteren Özgürlük' tablosunu incelerken fotoğraflarını yayımladı.

Avec Mohammed Ben Salman, prince héritier d'Arabie Saoudite. pic.twitter.com/53zefziieu — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 9 Nisan 2018

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​Eugene Delacroix, 1789 Fransız Devrimi'ne ithaf ettiği 'Halka Yol Gösteren Özgürlük' tablosunun merkezine koyduğu Marianne'i, bir elinde Fransız bayrağı, diğer elinde tüfekle, başında isyancı Frigyalı kölelerin kızıl beresiyle, göğsü ve ayakları çıplak, yüzünde kararlı ve hafif bir gülümsemeyle resmetmişti.

Mbs'nin Fransa'daki kültür turu, Suudi kraliyetinin simgelediği her şeyin tam zıddı olan müzede dünyaca ünlü tabloyla göz göze gelmesiyle sınırlı kalmadı.

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FRANSA, 20 MİLYAR DOLAR KARŞILIĞI KÜLTÜREL TURİZM MERKEZİ KURACAK

Fransa'nın Suudi Arabistan'ın arkeolojik alanları Medain Salih ve El Ula'yı kültür turizmi merkezine çevirmesine yönelik 20 milyar dolarlık anlaşma imzalandı. Fransa bu bögelerde arkeolojik kazılar yapacak, çıkan kalıntıları korumaya alacak, müzeler kuracak. Bölgelerin planlamasını yapacak, altyapısı, ulaştırmasını oluşturacak, otellerini hizmete sokacak. Hatta üniversite, araştırma merkezi ve yerel arkeoloji ekibi kuracak. Bunun Arap dünyasındaki en önemli kültürel turizm planı olduğu söyleniyor.

La visite du Prince héritier Mohammed bin Salman à #Paris est l’occasion de renforcer les relations entre la #France et l’#ArabieSaoudite, avec l’annonce d’importants partenariats et la tenue de grands événements #PrinceHéritierenFrance pic.twitter.com/cDZTND96ag — Arabie Saoudite en France (@KSAembassyFRA) 10 Nisan 2018

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Suudi Arabistan'ın Fransa Büyükelçiliği iki ülke arasında varılan kültürel anlaşmalarla ilgili bir tweet de yayımladı. Buna göre Fransız-Suudi kültür bakanlarının imza attığı anlaşmayla Paris Operası, Suudi Arabistan'ın ulusal senfoni orkestrası ve operasının kurulmasının sorumluluğunu üstlendi.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe tarafından başbakanlık köşkü Matignon'da ağırlanan Suudi Veliahtı, Paris'ten ayrılmadan önce Macron tarafından cumhurbaşkanlığı sarayı Elysee'de kabul edildi.

LÜBNAN BAŞBAKANI'NDAN FAS KRALI VE 'BELALISI' SUUDİ VELİAHTI İLE SELFİE

Sürprizlerle dolu MbS, 5 ay önce esir almış olduğu ve kendisinden önce Macron'un Fransa'ya çağırdığı Hariri ve aylardır ülkesinde gözükmeyen Fas Kralı 6. Muhammed ile Paris'te buluştu. Lübnan Başbakanı, Fas Kralı ve Suudi Veliahtı ile ağızları kulaklarında halde çektiği selfieyi sosyal medyada paylaştı. Hariri, altına yalnızca Arapça ''Yorum yok'' yazdı.