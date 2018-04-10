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    Fransa Başbakanı Edouard Philippe tarafından başbakanlık köşkü Matignon'da ağırlanan Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman

    Suudi Veliaht Prensi'ne Fransız devrimi soslu kültürel ağırlama

    © REUTERS/ Charles Platiau
    Avrupa
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    Suudi Veliaht Prensi, en çok silah satın aldığı ülkelerden biri olan Fransa ile bu kez devasa kültürel anlaşmalara imza attı. Macron, Muhammed bin Selman'la birlikte Louvre Müzesi'nde Fransız Devrimi'nin meşhur tablosuna bakarken fotoğraflarını paylaştı.

    Eski Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Suud Faysal
    © AP Photo/ Brendan Smialowski
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    Yemen'e Mart 2015'ten beri düzenlediği saldırıların yol açtığı yıkım, katliam, açlık ve hastalıktan ölümlerle birlikte anılan Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS), üç haftalık ABD ziyaretinin ardından, Fransa'ya 3 günlük ziyaret düzenledi. 

    HARİRİ GERİLİMİ GERİDE KALDI

    Ziyaretin MbS ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındak gerilimin sona ermesine vesile olduğu ifade edildi. Mbs, kasım ayında Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yi Riyad'da istifa açıklaması yapmaya zorlayıp günlerce esir almıştı. Devreye giren Macron, uzun pazarlıklar sonucunda Suudi Veliahtı'nın Hariri'yi serbest bırakmasını sağlamıştı.

    İLK GÖRÜŞME LOUVRE'DA YAPILDI

    Macron, MbS ile Paris'teki ilk görüşmesini Louvre Müzesi'nde yapmayı tercih etti. Pazar akşamki özel görüşme ve yemekle ilgili Twitter'da paylaşımda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı, Suudi Veliahtı ile birlikte Louvre Pramidi ve 'Halka Yol Gösteren Özgürlük' tablosunu incelerken fotoğraflarını yayımladı.

    Suudi Arabistan-Kadın-Sinema
    © AFP 2018/ FAYEZ NURELDINE
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    SUUDİ KRALİYETİNİN TAM ZIDDI

    ​Eugene Delacroix, 1789 Fransız Devrimi'ne ithaf ettiği 'Halka Yol Gösteren Özgürlük' tablosunun merkezine koyduğu Marianne'i, bir elinde Fransız bayrağı, diğer elinde tüfekle, başında isyancı Frigyalı kölelerin kızıl beresiyle, göğsü ve ayakları çıplak, yüzünde kararlı ve hafif bir gülümsemeyle resmetmişti.

    Mbs'nin Fransa'daki kültür turu, Suudi kraliyetinin simgelediği her şeyin tam zıddı olan müzede dünyaca ünlü tabloyla göz göze gelmesiyle sınırlı kalmadı.

    Suudi Arabistan- Caz festivali
    © REUTERS/ Faisal Al Nasser
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    FRANSA, 20 MİLYAR DOLAR KARŞILIĞI KÜLTÜREL TURİZM MERKEZİ KURACAK

    Fransa'nın Suudi Arabistan'ın arkeolojik alanları Medain Salih ve El Ula'yı kültür turizmi merkezine çevirmesine yönelik 20 milyar dolarlık anlaşma imzalandı. Fransa bu bögelerde arkeolojik kazılar yapacak, çıkan kalıntıları korumaya alacak, müzeler kuracak. Bölgelerin planlamasını yapacak, altyapısı, ulaştırmasını oluşturacak, otellerini hizmete sokacak. Hatta üniversite, araştırma merkezi ve yerel arkeoloji ekibi kuracak. Bunun Arap dünyasındaki en önemli kültürel turizm planı olduğu söyleniyor.

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    © AFP 2018/
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    ​SUUDİ ORKESTRASI VE OPERASI FRANSA'YA EMANET

    Suudi Arabistan'ın Fransa Büyükelçiliği iki ülke arasında varılan kültürel anlaşmalarla ilgili bir tweet de yayımladı. Buna göre Fransız-Suudi kültür bakanlarının imza attığı anlaşmayla Paris Operası, Suudi Arabistan'ın ulusal senfoni orkestrası ve operasının kurulmasının sorumluluğunu üstlendi.

    Fransa Başbakanı Edouard Philippe tarafından başbakanlık köşkü Matignon'da ağırlanan Suudi Veliahtı, Paris'ten ayrılmadan önce Macron tarafından cumhurbaşkanlığı sarayı Elysee'de kabul edildi.

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    © AFP 2018/ HAYA AL-SUWAYED
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    LÜBNAN BAŞBAKANI'NDAN FAS KRALI VE 'BELALISI' SUUDİ VELİAHTI İLE SELFİE

    Sürprizlerle dolu MbS, 5 ay önce esir almış olduğu ve kendisinden önce Macron'un Fransa'ya çağırdığı Hariri ve aylardır ülkesinde gözükmeyen Fas Kralı 6. Muhammed ile Paris'te buluştu. Lübnan Başbakanı, Fas Kralı ve Suudi Veliahtı ile ağızları kulaklarında halde çektiği selfieyi sosyal medyada paylaştı. Hariri, altına yalnızca Arapça ''Yorum yok'' yazdı.

    Etiketler:
    Halka Yol Gösteren Özgürlük, Edouard Philippe, Eugene Delacroix, Fas Kralı 6. Muhammed, Saad Hariri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS), Fransa
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