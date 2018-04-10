Rusya: Salisbury Bölge Hastanesi, Skripaller'de kimyasal zehirlenme belirtisi olduğunu teyit etmedi

Elçilik, Blanshard'ın hangi belirtilerin bulunduğundan ve bunların nasıl tedavi edildiğinden genel olarak bahsettiğinin altını çizdi.
We are genuinely happy for Yulia Skripal and wish her a further recovery and rehabilitation. We pay tribute to the professionalism of NHS staff. At the same time, media reports that Yulia has left hospital for a “secure location” cause concern. Read: https://t.co/HLuV8SgXj1 pic.twitter.com/IqisXZlyGv— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) April 10, 2018
'SKRİPALLER TEDAVİYE MUVAFAKAT VERDİ Mİ?'
'YULİYA'YLA İLGİLİ HABERLER ENDİŞE VERİCİ'
Diğer taraftan Yuliya Skripal'in taburcu olmasından memnuniyet verici olduğunu kaydeden elçilik, Yuliya'nın güvenli bir yere götürülmek üzere hastaneden ayrıldığına dair haberlerin endişe yarattığını vurguladı.
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