Rusya: Salisbury Bölge Hastanesi, Skripaller'de kimyasal zehirlenme belirtisi olduğunu teyit etmedi

Salisbury Bölge Hastanesi'nin eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'da kimyasal zehirlenme belirtileri olduğunu hiçbir zaman doğrulamadığına dikkat çeken Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği, Skripaller'e koyulan teşhisin açıklanması için İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na nota ve hastane yönetimine yazı gönderdiklerini söyledi.

Skripal vakası hakkında yeni açıklama yayınlayan elçilik, "Polis memuru K. Davis'in mektubu ve Salisbury Bölge Hastanesi Tıbbi Direktörü Christine Blanshard'ın 29 Mart, 6 Nisan ve 10 Nisan'da yaptığı açıklamalar dikkatle incelendiğinde, hastanenin Sergey ve Yuliya Skripal'in sinir gazı zehirlenmesi belirtilerine sahip olduğunu ve özellikle zehirlenme teşhisiyle tedavi uygulandığını teyit etmediği görülüyor" ifadelerini kullandı.

Elçilik, Blanshard'ın hangi belirtilerin bulunduğundan ve bunların nasıl tedavi edildiğinden genel olarak bahsettiğinin altını çizdi.

We are genuinely happy for Yulia Skripal and wish her a further recovery and rehabilitation. We pay tribute to the professionalism of NHS staff. At the same time, media reports that Yulia has left hospital for a “secure location” cause concern. Read: https://t.co/HLuV8SgXj1 pic.twitter.com/IqisXZlyGv — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) April 10, 2018

​'SKRİPALLER TEDAVİYE MUVAFAKAT VERDİ Mİ?'

© AP Photo/ Peter Dejong Eski OPCW direktörü Skripal olayı ile ilgili konuştu: Londra’nın vardığı aceleci sonuçlara şaşırdım

Rus diplomatik temsilciliği, Skripaller'in tedavi için muvafakat verip vermediğinin belirsizliğini koruyan hususlar arasında olduğunu da belirtti.

'YULİYA'YLA İLGİLİ HABERLER ENDİŞE VERİCİ'

Diğer taraftan Yuliya Skripal'in taburcu olmasından memnuniyet verici olduğunu kaydeden elçilik, Yuliya'nın güvenli bir yere götürülmek üzere hastaneden ayrıldığına dair haberlerin endişe yarattığını vurguladı.