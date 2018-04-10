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    Macaristan Başbakanı Viktor Orban

    Orban'dan seçim yorumu: Macarlar göç meselesini en önemli konu olarak belirledi

    © REUTERS/ Michaela Rehle
    Avrupa
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    Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinde hafta sonu düzenlenen genel seçimlerde Macarların kullandıkları oylarla, göç meselesini ve ülkenin egemenliğini en önemli konu olarak belirlediğini söyledi.

    Macaristan Başbakanı Viktor Orban
    © REUTERS/ Bernadett Szabo
    Macaristan seçimlerinde zafer bir kez daha Orban'ın
    Başbakan Orban, Meclis binasında düzenlendiği basın toplantısında, ülkede 8 Nisan'da yapılan genel seçime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Pazar günü düzenlenen genel seçimlerde Macar halkının kullandığı oylarla ülkenin egemenliğini ve göç meselesini önemsediğini ortaya koyduğunu kaydeden Orban, "Avrupa ulusu olan Macaristan güçlü üyelerden oluşan güçlü bir Avrupa istiyor" diye konuştu.

    'AVRUPA BİRLEŞİK DEVLETLERİ DEĞİL, ULUSLARIN AVRUPASI'

    Seçim sonuçlarına göre hükümeti oluşturan Fidesz-KDNP koalisyonunun son 30 yılın en önemli seçim başarılarından birisini elde ettiğine işaret eden Orban, "Macar hükümeti, Avrupa Birleşik Devletleri fikrini değil, ulusların Avrupası fikrini desteklemeli" dedi.

    YASA DIŞI GÖÇE ENGEL PLANI: 'SOROS'U DURDUR'

    Macaristan Başbakanı Viktor Orban
    © REUTERS/ Dario Pignatelli
    Macaristan Başbakanı Orban: Göç, 'Soros Planı' için sadece bir araçtır
    Macaristan hükümetinin, yasa dışı göçü engellemek için hazırladığı ve 14 Şubat'ta meclise sunduğu 'Soros'u durdur' isimli kanun tasarısını yorumlayan Orban, seçim sonuçlarına göre Macarların söz konusu tasarıyı desteklediğini söyledi. Orban, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Macaristan'da yapılan genel seçimlerin 'yabancı düşmanı söylemler ve korku havası içinde geçtiği' şeklindeki açıklamasının ise siyasi yorum olduğunu iddia etti.

    Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'un finanse ettiği ve Budapeşte'de faaliyet gösteren Orta Avrupa'nın en prestijli üniversitelerden CEU'nun geleceğine yönelik bir soruya da Orban, hükümetin henüz konuyu görüşmediğini ifade etti.

    MACAR DIŞİŞLERİ'NDEN AGİT'E TEPKİ

    AGİT/DKİHB Sınırlı Referandum Gözlem Heyeti Başkanı Tana De Zulueta
    DHA
    AGİT: Tavsiyelerimizin uygulanmadığı bir ülkeye geri dönmeme kararı da alabiliriz
    Öte yandan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinde hafta sonu düzenlenen genel seçimlere ilişkin açıklamaları nedeniyle AGİT'e tepki gösterdi. Bakan Szijjarto, TV2 kanalına yaptığı açıklamada, AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Direktörü (ODIHR) Douglas Wake'nin, "Seçmenler birçok aday arasından tercihte bulunabilmesine rağmen, korku havası, yabancı düşmanı söylemler, medyanın tek taraflılığı ve şeffaf olmayan kampanya finansmanı gerçek anlamda siyasi tartışma fırsatını sınırlandırdı" açıklamasını eleştirdi.

    'AGİT'İN SEÇİM KAMPANYASINI SİYASİ AÇIDAN DEĞERLENDİRMEYE HAKKI YOK'

    Macaristan hakkındaki kararların ne Birleşmiş Milletleri (BM) ne de AGİT tarafından alınmadığını, bilakis Macarlar tarafından verildiğini kaydeden Szijjarto, "AGİT'in seçim kampanyasını siyasi açıdan değerlendirmeye hiçbir şekilde hakkı ve ehliyeti yok." diye konuştu. AGİT'in hükümete yakın medyanın ağırlığından söz ettiğini ama seçim günü internetteki siyasi haberlerin yüzde 90'ının Viktor Orban hükümetinin yenildiği şeklinde yayımlandığını ifade eden Szijjarto, AGİT'in daha iyi tercüman bulması gerektiğini söyledi.

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    Etiketler:
    Avrupa Birliği (AB), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), George Soros, Viktor Orban, Macaristan
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