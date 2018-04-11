Baden-Württemberg İçişleri Bakanı'ndan Erdoğan'a yanıt

Almanya'nın Stuttgart kentinde Afrin operasyonunun protesto edildiği bir eylemi protesto eden Yusuf Ünsal adlı Türk'e polis tarafından kötü muamelede bulunulduğu yönündeki eleştirilere Baden-Württemberg eyaleti İçişleri Bakanı Strobl'dan yanıt geldi. Strobl, suçlamalar üzerine Alman polisini eleştiren Ankara'ya tepki gösterdi.
Strobl, Almanya'nın bir hukuk devleti olduğunu belirterek, diğer ülkelerde yaşanan çatışmaların Almanya'ya taşınmasını kesinlikle kabul edemeyeceklerini söyledi.
'HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR'
Bir hukuk devletinde olması gerektiği gibi, söz konusu olaya ilişkin hukuki sürecin devam ettiğini ifade eden Storbl, bu süreçte devlete ait kurum ve kuruluşların tutumunun bağımsız mahkemeler tarafından incelendiğini dile getirdi.
Söz konusu kişinin polise mukavemet göstermesi üzerine 'yere yatırıldığı' fakat 'kesinlikle kötü muamelede' bulunulmadığı ifade edildi. Bu kişi hakkında polise mukavemet gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.
ERDOĞAN VE YILDIRIM TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Stuttgart'taki Afrin gösterisini protesto etmek isteyen Yusuf Ünsal'a polisin 'kötü muamelede bulunduğu' şeklindeki haber üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü Yusuf Ünsal'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da salı günü AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, konuyu gündeme getirerek, "Bizi üzen şey şudur; Alman makamları, polisleri terör örgütüne bu kadar yumuşak davranırken, o terör örgütünün karşısındaki bir samimi Türk vatandaşına bu zulmü niye yapar? Onlar terör örgütü yandaşları olarak gösterilerini rahatça yapabiliyor ama öbür tarafta ona karşı çıkan bir Türk vatandaşı rahatça engellenebiliyor" diye konuşmuştu.
Anadolu Ajansı'na konuşan Ünsal, konuyu mahkemeye taşıyacağını söylemişti.
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