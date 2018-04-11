Baden-Württemberg İçişleri Bakanı'ndan Erdoğan'a yanıt

Baden-Württemberg İçişleri Bakanı Thomas Strobl, Stuttgart'taki Afrin protestosuna tepki gösteren bir Türk'e polis tarafından kötü muamelede bulunulduğu gerekçesiyle Almanya'yı eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. Strobl, "Polisimizin ve yaptıkları işin arkasındayım" dedi.

Almanya'nın Stuttgart kentinde Afrin operasyonunun protesto edildiği bir eylemi protesto eden Yusuf Ünsal adlı Türk'e polis tarafından kötü muamelede bulunulduğu yönündeki eleştirilere Baden-Württemberg eyaleti İçişleri Bakanı Strobl'dan yanıt geldi. Strobl, suçlamalar üzerine Alman polisini eleştiren Ankara'ya tepki gösterdi.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre Strobl, Stuttgarter Zeitung ve Stuttgarter Nachrichten gazetelerine yaptığı açıklamada, bu eleştirileri kesinlikle kabul etmediğini belirterek, "Polisimizin ve yaptıkları işin arkasındayım" dedi.

Strobl, Almanya'nın bir hukuk devleti olduğunu belirterek, diğer ülkelerde yaşanan çatışmaların Almanya'ya taşınmasını kesinlikle kabul edemeyeceklerini söyledi.

'HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR'

Bir hukuk devletinde olması gerektiği gibi, söz konusu olaya ilişkin hukuki sürecin devam ettiğini ifade eden Storbl, bu süreçte devlete ait kurum ve kuruluşların tutumunun bağımsız mahkemeler tarafından incelendiğini dile getirdi.

dpa'nın haberine göre, Stuttgart polisi tarafından yapılan açıklamada, cumartesi günü yaklaşık 30 Kürt'ün katıldığı bir gösteri sırasında 'hakaretler ve tartaklama' yaşandığını belirtti. Açıklamayı kaynak gösteren dpa, 'provokatör olarak çevreyi rahatsız eden 39 yaşındaki Türk kökenli bir Alman'ın polis tarafından yakalanarak kimlik tespiti yapıldığı' bilgisini paylaştı.

Söz konusu kişinin polise mukavemet göstermesi üzerine 'yere yatırıldığı' fakat 'kesinlikle kötü muamelede' bulunulmadığı ifade edildi. Bu kişi hakkında polise mukavemet gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

ERDOĞAN VE YILDIRIM TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Stuttgart'taki Afrin gösterisini protesto etmek isteyen Yusuf Ünsal'a polisin 'kötü muamelede bulunduğu' şeklindeki haber üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü Yusuf Ünsal'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

Ardından Başbakan Binali Yıldırım, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ünsal'ın Alman polisi tarafından yere yatırılarak gözaltına alınmasını eleştirerek, "Teröristlere değil de, teröriste karşı çıkan vatandaşımıza şiddet uygulayan Alman polisini şiddetle kınıyor, ‘Ölümüne Erdoğan' diye haykıran kardeşimizin gözlerinden öpüyorum" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da salı günü AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, konuyu gündeme getirerek, "Bizi üzen şey şudur; Alman makamları, polisleri terör örgütüne bu kadar yumuşak davranırken, o terör örgütünün karşısındaki bir samimi Türk vatandaşına bu zulmü niye yapar? Onlar terör örgütü yandaşları olarak gösterilerini rahatça yapabiliyor ama öbür tarafta ona karşı çıkan bir Türk vatandaşı rahatça engellenebiliyor" diye konuşmuştu.

Anadolu Ajansı'na konuşan Ünsal, konuyu mahkemeye taşıyacağını söylemişti.