Hollanda'da yabancı liderlere hakaret, suç olmaktan çıkarıldı

Hollanda parlamentosu, 'dost ülke liderlerine hakareti suç sayan' yasanın yürürlükten kaldırılmasını oy çokluğuyla kabul etti. Düzenlemeye, Hollanda Kralı'na hakareti suç sayan yasanın kaldırılması da eklendi.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, 'Erdoğan Yasası' olarak adlandırılan düzenleme, iktidar ortağı Liberal Sağ Parti (VVD) tarafından Meclis'e sunuldu.

Parlamentoda dün ele alınan öneri kabul edilirken, Türkiye kökenli politikacıların kurduğu DENK aleyhte oy kullandı.

Yasanın iptali önerisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 yıl önce Alman komedyen Jan Böhmermann'a kendisine yönelik 'küfürlü şiiri' nedeniyle açtığı hakaret davası sonrasında gündeme gelmişti. Yasa bu nedenle Erdoğan'ın adıyla anılıyordu.

'YURTDIŞINDAKİ LİDERLER UZUN KOLLARIYLA BİZİM MAHKEMELERİMİZİ KULLANARAK DEĞERLERİMİZİ BALTALAYAMAZLAR'

VVD Milletvekili Joost Taverne, yasanın yürürlükten kaldırılması önerisinin gerekçesini, "Yurtdışındaki liderler, uzun kollarıyla bizim mahkemelerimizi kullanarak, temel Batı değerlerimizi baltalayamazlar" diye açıkladı.

ALMANYA DA BENZER YASAYI KALDIRMIŞTI

Türkiye'nin 'Böhmermann başvurusunun' ardından Almanya'da da devlet büyüklerine hakaret durumunda, soruşturma için savcılığın hükumetten onay almasını gerektiren ve 'Şah Yasası' olarak anılan yasa kaldırılmıştı.

Şah yasası' olarak da bilinen yasa, yabancı devlet adamlarına hakareti düzenliyor ve üç yıla kadar bir cezayı öngörüyordu.

HOLLANDA KRALINA HAKARETİN CEZASI 4 AY HAPİS

Hükümet ortağı Demokratlar 66 Partisi'nin (D66), düşünce özgürlüğünü engellediği gerekçesiyle gündeme getirdiği öneri, küçük bir değişiklikle kabul edildi.

Değişiklik önergesi ile Hollanda Kralı, normal vatandaş yerine, memur statüsüne alındı.

Düzenleme, krala hakaretin de normal yurttaşlar gibi 3 aylık hapis yerine, kamu personeline hakaret edenlere verilen 4 ay hapisle cezalandırılması şeklinde değiştirildi.

Yürürlükten kaldırılması kabul edilen eski düzenleme ise krala hakaret edenlere 5 yıla kadar hapis cezası öngörüyordu.

Hükümet ortakları Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) ve Hıristiyan Birliği (CU) ile koyu Protestan Toplumcu Reform Partisi (SGP) bu düzenlemeye karşı çıktı.