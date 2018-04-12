Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına 'kapıda vize' uygulamasına devam kararı

Yunan adalarına kısa süreli turistik geziler için Türk vatandaşlarına girişte uygulanan geçici vize sisteminin bir yıl daha uzatıldığı bildirildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Yunan makamlarının bu konudaki talebini olumlu karşılayan Avrupa Komisyonu'nun, Ege adalarını ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşları ve Türkiye'de yasal olarak bulunan üçüncü ülke vatandaşlarına uygulanan bir haftalık geçici vize sisteminin 2018'de de sürdürülmesini kabul ettiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, söz konusu sistemin geçmişte başarıyla uygulandığı ve adaların ekonomileri açısından kritik önem taşıdığı kaydedildi.

Yunanistan, Avrupa Komisyonu'nun onayıyla 2012'den itibaren Türk vatandaşlarına Ege'de bulunan bazı Yunan adalarını ziyaret etmeleri için girişte kısa süreli geçici vize sistemi uyguluyor.