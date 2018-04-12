Ege'de Yunan jeti düştü

Kathimerini'nin haberine göre, Mirage 2000-5 tipi savaş uçağı Ege Denizi'nde Şeytan Adaları grubundan İskiri (Skyros) adasındaki hava üssüne inemeden adanın 9 mil kuzeydoğusunda denize düştü.

Savaş uçağının yerel saatle 12.15'te radardan kaybolduğu da belirtildi.

Yunan donanmasına ait savaş gemilerinin bölgeye gönderildiği ve büyük bir arama kurtarma operasyonunun başlatıldığı açıklandı.

PİLOTUN AKIBETİ BİLİNMİYOR

Uçağın pilotunun durumu henüz bilinmiyor.

Hellenic Air Force fighter jet down off Sporades island of Skyros, @Kathimerini_gr reports. Navy vessel dispatched to search the area while fate of jet's pilot remains unknown. — Kathimerini English Edition (@ekathimerini) April 12, 2018

Yunan devlet televiyonu ERT düşen savaş uçağının daha önce Türk savaş uçaklarına müdahale eden iki devriye uçağından biri olduğunu duyurdu.