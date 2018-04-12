Macron: Suriyeli yetkililerin kimyasal silah kullandığına dair Fransa'nın elinde kanıt var

Suriye'ye olası saldırıya ABD ve İngiltere ile birlikte katılması beklenen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye hükümetinin kimyasal silah kullandığına dair ellerinde kanıt bulunduğunu iddia etti.

Macron'un iddiası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye olası saldırıyla ilgili tonunu düşüren, geri adım işaretini veren tweetinin ardından geldi.

TF1 kanalına ''Geçen hafta kimyasal silahların, en azından klorinin kullanıldığı ve bunun Beşar Esad rejimi tarafından kullanıldığına dair kanıtımız'' var diye konuşan Fransa Cumhurbaşkanı, gerekli doğrulamaların yapılmasının ardından Suriye'ye saldırıp saldırmayacaklarına karar vereceğini belirtti.

'KENDİ TERCİH ETTİĞİMİZ ZAMANDA KARŞILIK VERECEĞİZ'

Trump ile her gün görüşme halinde olduğunu aktaran Macron, ''Kendi tercih ettiğimiz zamanda, en yararlı ve en etkili olacağına hükmettiğimizde, karşılık vermekle ilgili kararlarımızı alacağız'' vurgusu yaptı.

''Fransa bölgede tırmanmaya veya bölgesel istikrara zarar verecek herhangi bir şeye hiçbir şekilde izin vermeyecek. Ama dokunulmazlık içinde hareket edebileceğine inan rejimlerin uluslararası hukuku olabilecek en kötü şekilde ihlal etmesine de izin veremeyiz'' görüşünü dile getiren Macron'un, Fransız anayasasına göre askeri eylemde bulunmak için parlamento onayına ihtiyacı yok.

Çarşamba günü Fransız gazetesi Le Figaro, Fransa'nın olası Suriye saldırısına katılması halinde, Ortadoğu'daki üslerinden değil, Fransız topraklarındaki bir hava üssünden vuracağını yazmıştı.