'OPCW uzmanları, Skripaller'in Noviçok'la zehirlendiğini doğruladı'

Sky News televizyonu, OPCW uzmanlarının Skripal vakası çerçevesinde yaptığı analizin sonuçlarının yayınladığını duyurdu.

'ANALİZLERİN SONUÇLARI İNGİLTERE TARAFINDAN YAPILAN ÇIKARIMLARI DOĞRULUYOR'

Habere göre OPCW'den yapılan açıklamada, "OPCW laboratuvarları tarafından biyolojik numuneler ve çevresel numuneler üzerinde yapılan analizlerin sonuçları, Salisbury'de kullanılan ve birkaç kişinin ciddi şekilde zarar gördüğü zehirli kimyasal maddeyle ilgili İngiltere tarafından yapılan çıkarımları doğruluyor" dendi.

Uzmanlar, Skripaller'e yönelik saldırıda kullanılan maddenin yüksek saflığa sahip olduğunu ve neredeyse hiç kirlilik içermediğini kaydetti.

JOHNSON: OPCW, LONDRA'NIN BULGULARINI DOĞRULADI

Bu arada OPCW'nin açıklaması sonrası konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, kurumun Londra'nın bulgularını doğruladığını söyledi.