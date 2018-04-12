Merkel ''Suriye'ye herhangi bir saldırıya Almanya katılmayacak'' dedi.

'TÜM ÖNLEM YELPAZESİ DEĞERLENDİRİLMELİ'

Şansölye, 'Suriye ile ilgili tüm önlem yelpazesinin değerlendirilmesi gerektiğini, ancak Almanya'nın Suriye ordusu ya da diğer hükümet güçlerine saldırmayacağını' söyledi.

'SURİYE HÜKÜMETİNİN KİMYASAL SİLAHLARI YOK ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEDİĞİ APAÇIK' © REUTERS/ Carlos Barria BBC: İngiltere Başbakanı, Trump'ın Suriye'ye olası saldırısına katılmaya hazır

Suriye konusunda 'birlik sergilemenin önemli olduğuna' dikkat çeken Almanya Başbakanı, Suriye hükümetinin 2013'te kabul ettiği anlaşma uyarınca tüm kimyasal silah stoklarını imha etmesi gerekirken bunu yapmadığının 'aşikar' olduğunu savundu.

TRUMP, KOALİSYON KURMA ÇABASINDA

Nisan 2017'de yine kimyasal silah saldırısı iddiaları üzerinden Humus yakınlarındaki Şayrat hava üssünü 59 Tomahawk füzesiyle vuran Trump'ın, bu kez Suriye hükümetine yönelik çok geniş çaplı bir saldırı için askeri koalisyon oluşturmaya çalıştığı yorumları yapılıyor.