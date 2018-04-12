NATO'dan Şam'a çağrı: Kimyasal saldırı yapıldığı iddia edilen yere gözlemcilerin erişimini sağla

İddia edilen kimyasal silah saldırısına NATO devletlerinin ne karşılık vereceklerini aralarında müzakere etmekte olduklarını aktaran Stoltenberg, şöyle devam etti:
''Suriye rejimi ile destekçilerine uluslararası tıbbi yardım ve uluslararası gözlemcilerin bölgeye tam ve engelsiz şekilde erişimine izin vermesi çağrısı yapıyoruz.''
Ancak Suriye Dışişleri Bakanlığı, 10 Nisan'da, BM'ye bağlı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nü (KSYÖ/OPCW), Duma'da iddia edilen kimyasal saldırıyı soruşturması için ekip göndermeye davet ettiklerini duyurmuştu.
OPCW'ye Duma'ya girip iddiaları yerinde soruşturacak ekip göndermesi için resmi davette bulunduğunu vurgulayan Suriye Dışişleri, OPCW'nin uzman ekibinin Duma'ya gitmesi halinde Suriye hükümetinin gereken tüm yardımı sağlayacağının altını çizmişti.
OPCW, aynı gün daveti kabul ettiğini duyurdu. Dün de OPCW Başkanı Ahmet Üzümcü, NTV'den Deniz Kilislioğlu'na, Suriye'ye gitmek üzere 10 kişilik ekibin hazır olduğunu ve heyetin kısa süre içinde Suriye'ye gideceğini söyledi. Üzümcü, "Ekibimiz mülakatlar yapıp, örnekler toplayacak. Bir aydan önce sonuç çıkmayacağını düşünüyorum" dedi.
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