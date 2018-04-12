NATO'dan Şam'a çağrı: Kimyasal saldırı yapıldığı iddia edilen yere gözlemcilerin erişimini sağla

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, kimyasal saldırı düzenlendiği iddia edilen yere uluslararası tıbbi yardım ve uluslararası gözlemcilerin tam erişimine izin vermesi için Suriye hükümetine çağrıda bulundu. Öncesinde Suriye hükümeti, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nü tam erişim garantisiyle bölgeye davet etmişti.

© REUTERS / Bassam Khabieh Rus askeri polisi, kimyasal saldırı iddialarının merkezindeki Duma'ya giriyor

Suriye'de kimyasal silah kullanılmasını en kuvvetli şekilde kınadığını söyleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ''Sorumlulardan hesap sorulmalı'' dedi.

İddia edilen kimyasal silah saldırısına NATO devletlerinin ne karşılık vereceklerini aralarında müzakere etmekte olduklarını aktaran Stoltenberg, şöyle devam etti:

''Suriye rejimi ile destekçilerine uluslararası tıbbi yardım ve uluslararası gözlemcilerin bölgeye tam ve engelsiz şekilde erişimine izin vermesi çağrısı yapıyoruz.''

Ancak Suriye Dışişleri Bakanlığı, 10 Nisan'da, BM'ye bağlı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nü (KSYÖ/OPCW), Duma'da iddia edilen kimyasal saldırıyı soruşturması için ekip göndermeye davet ettiklerini duyurmuştu.

© AP Photo / Peter Dejong Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Duma'ya uzman ekip gönderecek

OPCW'ye Duma'ya girip iddiaları yerinde soruşturacak ekip göndermesi için resmi davette bulunduğunu vurgulayan Suriye Dışişleri, OPCW'nin uzman ekibinin Duma'ya gitmesi halinde Suriye hükümetinin gereken tüm yardımı sağlayacağının altını çizmişti.

OPCW, aynı gün daveti kabul ettiğini duyurdu. Dün de OPCW Başkanı Ahmet Üzümcü, NTV'den Deniz Kilislioğlu'na, Suriye'ye gitmek üzere 10 kişilik ekibin hazır olduğunu ve heyetin kısa süre içinde Suriye'ye gideceğini söyledi. Üzümcü, "Ekibimiz mülakatlar yapıp, örnekler toplayacak. Bir aydan önce sonuç çıkmayacağını düşünüyorum" dedi.