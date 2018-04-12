Belçika'da bir kasaba martılarla doğum kontrol hapıyla mücadele edecek

Belçika'nın kumsaldaki kulübeleri, rıhtımı ve art deco kumarhanesi ile ünlü Blankenberge adlı sahil kasabasına martılar yuvalama döneminde adeta baskın yapıyor.

Kasabada yaşayanlar çöp kutularından beslenen martıların saldırganlığı ve gürültülerinden şikayet ediyordu.

The Telegraph'ın haberine göre, yetkililer martılar için konulmuş yiyeceklere doğum kontrol hapları saklamak, anne martıları kandırmak için sahte yumurtalar koymak ve drone'larla martıların yuvalarını tespit etmeyi içeren bir mücadele planı hazırladı.

Ayrıca çevreye martılara yiyecek verilmemesini talep eden posterler asıldı.

Yerel yetkililer kasabanın mimarisini ve güzelliğini korumak için bu önlemlerin gerekliliğini savunuyor.

Belgique: Blankenberge veut donner des pilules contraceptives aux mouettes https://t.co/RPNoGI8JRG via @rtbfinfo — Sarah Agena β Α Ω Φ Ⓥ (@sarah_agena) April 12, 2018

​'AVRUPA'DA BİR İLK'

Belediye Başkanı Ivan De Clerck " Bu Avrupa'da bir ilk olacak. Fikrin kendisi yeni değil. Bu teknik daha önce Venedik ve Barcelona'da uygulandı ama sadece güvercinler üzerinde. Daha önce hiç martılar üzerinde denenmedi" dedi.

De Clerck sözlerini "Yuvaları drone'larla tespit edeceğiz, daha fazla bekleyemeyiz çünkü yuvalama dönemi başladı" diye sürdürdü.

Gelecek hafta kuşlar konusunda uzman iki veterinerin kasabaya giderek martılarla mücadele çabalarını denetleyeceği belirtildi.