İtalya Başbakanı: Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırıya katılmayacağız

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ardından İtalya Başbakan Vekili Paolo Gentiloni de Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırıya katılmayacaklarını duyurdu. Gentiloni ancak müttefiklere lojistik destek sağlayacaklarını belirtti.