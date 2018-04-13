Yunanistan: Pilotumuzun ölümü Türk savaş uçaklarına müdahaleyle ilgili değil

© AFP 2018 / PATRICK LIN Ege'de Yunan jeti düştü

Kuvelis yaptığı açıklamada, “Askeri yetkililerin verdiği bilgiye göre uçağımız, iki Türk uçağına müdahaleden sonra geri dönüyordu. Aslında müdahale gerçekleşmedi, çünkü Türk uçakları çoktan Türkiye’ye dönmüştü. Pilot, İskiri (Skyros) adasındaki hava üssüne dönüyordu ve adaya 9 mil kala radardan kayboldu. Uçak denize düştü. Halihazırda düştüğü yerde arama çalışmaları devam ediyor. Tüm kararlılıkla söylüyorum, pilotumuz Georgios Baltadoros’un ölümü müdahaleyle ilgili değil” ifadelerini kullandı.

Yunan Hava Kuvvetleri’nde olay nedeniyle 3 günlük yas ilan edilmişti.