Fransız polisinden Sorbonne'daki öğrenci işgaline müdahale

Hükümetin şubat ayında meclisten geçirdiği üniversiteye giriş ve eğitim reformunu protesto için öğrenciler tarafından işgal edilen Sorbonne Üniversitesine polis gece operasyon yaptı.
France: Cops are evicting the occupied #Sorbonne university in #Paris at the moment. Image by @LaMeutePhoto Follow them and @BlocusInfos for updates. #nonalaselection pic.twitter.com/UM3Gbh8o28— Enough is Enough! (@enough14) 12 April 2018
Gün boyunca üniversite girişi ve çevresinde güvenlik tedbiri alan ve binaya girişleri engelleyen polis, yerel saatle 22.00'den sonra tahliye operasyonuna başladı.
PAZARLIK ÜÇ SAAT SÜRDÜ
Üç saat süren pazarlık sonrası binaya giren polis, ikinci katta toplanan öğrencileri dışarı çıkardı.
Öğrencilerin polise taş ve kesici maddeler atarak karşılık verdiği operasyonda güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz kullandı.
Again the fear-spreading riot police are taking over the streets.— Ais (@AisConnolly) 12 April 2018
Kicking the students out of the universities..
Kicking the farmers out of the fields..
Don’t let these moments stop you! #tolbiac #sorbonne #zad pic.twitter.com/XtB3n67ii9
Fransa İçişleri Bakanlığı, gösteri ve blokaj eylemleri nedeniyle 4 üniversitenin tamamen, 11'inin ise kısmen eğitim veremez durumda olduğunu açıkladı.
50'YE YAKIN ÜNİVERSİTEDE EYLEMLER SÜRÜYOR
Toulouse Jean-Jaures, Montpellier Paul-Valery, Rennes-2 et Paris-8 üniversiteleri öğrenciler tarafından işgal edilmiş durumda. Fransız basını, ülkede 50'ye yakın üniversite veya fakültede protesto ve blokaj eylemlerinin sürdüğü haberlerine yer verdi.
Üniversitelerde eğitim reformunu protesto amacıyla başlayan gösteriler, son dönemde demiryolu, enerji, havacılık ve temizlik sektörü çalışanlarının aldığı grev kararlarına destek için de sürdürülüyor.
Dün Ulusal Mecliste konuşma yapan İçişleri Bakanı Gerard Collomb, aşırı sol Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi lideri Jean-Luc Melenchon'u üniversitelere "ortalığı karıştıran profesyonel kişileri" göndermekle suçlamıştı. Tartışmaların büyümesi üzerine LFI partisi ve buna destek veren Komünist Parti milletvekilleri genel kurul salonunu terk etmişti.
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