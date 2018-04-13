Sızıntı ve cinsel saldırı iddiasıyla çalkalanan İsveç Akademisi'nin yöneticisi istifa etti

Bir üyesinin kocasının 18 kadına cinsel saldırı ve Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazananları sızdırmakla suçlandığı İsveç Akademisi'nin Daimi Sekreteri Sara Danius istifa etti. Kocası suçlamaların odağında olan İsveçli şair Katarina Frostenson da akademi üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

© AFP 2018 / Jonathan NACKSTRAND Nobel Edebiyat Ödülü'nü veren İsveç Akademisi sızıntı ve cinsel saldırı haberleri ile çalkalanıyor

İstifa kararları Nobel Edebiyat Ödülü'nü 1901'den beri veren İsveç Akademisi'nin cinsel saldırı ve sızıntı iddialarıyla çalkalanmasından sonra geldi.

İsveç'in en büyük gazetelerinden Dagens Nyheter, Nobel Edebiyat Ödülü'nü veren akademinin üyesi İsveçli şair Katarina Frostenson'un kocası Jean-Claude Arnault'un yıllardır ödülü kazananların isimlerini sızdırarak 100 yıllık Nobel kurallarını ihlal ettiğini duyurmuştu. Gazete Akademi'nin kendi içinde yaptığı soruşturmaya dayandırdığı haberinde, Arnault'un 1996'dan başlamak üzere 7 kez Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan isimleri sızdırdığını açıklamıştı.

Danius istifa kararını İsveç'in başkenti Stockholm'de akademi üyeleriyle yaptığı 3 saatlik toplantının ardından duyurdu.

'GÖREVİMDEN AYRILMAM GEREKTİĞİ AKADEMİ'NİN İSTEĞİYDİ'

Danius, 18 üyeli akademinin güvenini kaybettiğini söyledi ancak kendisinin görevinden ayrılması için bir oylama yapılıp yapılmadığı hakkında açıklamada bulunmadı.

Stockholm Üniversitesi'nde edebiyat tarihi profesörü ve kurumun ilk kadın Daimi Sekreteri olan 56 yaşındaki Danius gazetecilere açıklamasında "Bu (tartışmalar) çoktan Nobel Ödülü'nü ciddi şekilde etkiledi, bu büyük bir sorun. Görevimden ayrılmam gerektiği Akademi'nin isteğiydi. Ben de derhal geçerli olmak üzere istifa ettim. Devam etmek isterdim ancak hayatta başka yapılması gereken şeyler de var" ifadelerini kullandı.

EŞİ TARTIŞMALARIN ODAĞINDA OLAN FROSTENSON DA AKADEMİ'DEN AYRILDI

© AFP 2018 / LEON NEAL 2017 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu

Suçlamaların hedefindeki Arnault'un eşi Katarina Frostenson'un da akademi üyeliğinden istifa ettiği açıklandı.

Sızıntıyla suçlanan Arnault aynı zamanda 18 kadına cinsel saldırıyla suçlanıyor. Arnault'un cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen kadınlar arasında diğer akademi üyeleri, onların eşleri ve çocukları da olduğu belirtiliyor.

Arnault suçlamaları redderken, eşi Frostenson'un Akademi'den atılması için geçen cuma yapılan oylama İsveçli şairin lehine sonuçlanmış, bu karara karşı çıkan tamamı erkek 3 Akademi üyesi istifa etmişti.

İstifa edenlerin isimleri Klas Ostergren, Kjell Espmark ve Peter Englund olarak açıklanmıştı. İsveç Kralı Carl XVI Gustav istifaları 'çok talihsiz' olarak niteleyerek istifaların Akademi'nin 'önemli faaliyetlerine ciddi zarar verme riski' olduğunu söylemişti.

Nobel Vakfı Yönetim Kurulu da dün İsveç Akademisi'ni 'Nobel Ödülü'nün ününe zarar vermekle' suçlamıştı.

Akademi üyeleri bu görevlerine hayat boyu geçerli olmak üzere atanıyor ve prensip olarak istifa edemiyorlar ancak etkinliklere katılmayarak bu işlemi gerçekleştirebiliyorlar.