Ege'de düşen Yunan jeti: 'Pilot denizi ve gökyüzünü karıştırmış olabilir'

Hürriyet'ten Yorgo Kirbaki'nin haberine göre, Ege'de dün denize çakılan Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait Mirage 2000 savaş uçağının düşme nedeninin pilotaj hatası olduğu tahmin ediliyor. Havacılık uzmanlarına göre, Yunan pilot Yorgo Baltadoros göz ve his yanılmasına bağlı olarak denizi ve gökyüzünü birbirine karıştırıp denize çarpmış olabilir.

© AFP 2018 / PATRICK LIN Ege'de Yunan jeti düştü

Ege'de Skyros (İskiri) adasının 9 mil kuzeydoğusunda denize düşen Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait Mirage 2000 savaş uçağı pilotu yüzbaşı Yorgo Baltadoros'un naaşı, kazadan yaklaşık 21 saat sonra bulundu.

PİLOTUN NAAŞINI BİR BALIKÇI BULDU

İskiri adası Belediye Başkanı Miltos Haciyiannis devlet televizyonu ERT'ye açıklamsında 34 yaşındaki 2 çocuk babası yüzbaşı Baltadoros'un naaşının ve düşen uçaüa ait bazı parçaların arama çalışmalarına katılan bir balıkçı teknesi tarafından bulunduğunu söyledi.

Pilton naaşı, otopsi için Atina'daki Hava Kuvvetleri Hastanesi'ne nakledildi. Yunan Mirage 2000 uçağının enkazı ve özellikle de karakutunun bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

Olayın ardından Yunanistan Silahlı Kuvvetleri 3 gün ulusal yas ilan etti.

​OLASI 4 SENARYO

Hürriyet'ten Yorgo Kirbaki'nin haberine göre uçağın düşmesine ilişkin 4 olası senaryo var.

Havacılık uzmanlarına göre, Yunan savaş uçağının denize düşmesinin nedenleri ile ilgili senaryolar şunlar:

Pilotaj hatası. Pilot Baltadoros göz ve his yanılmasına bağlı olarak denizi ve gökyüzünü birbirine karıştırıp denize çarpmış olabilir. Göz ve his yanılmasında, denizin maviliği ile göğün maviliği birbirine karışabiliyor. Pilot, denizin üzerinde tersten uçtuğu hissine kapılıyor. Uçağı düzeltmek istiyor. Uçağı terse çeviriyor ve denize çarpıyor.

Bölgede etkili olan ve Kuzey Afrika'dan gelen toz oluşumu nedeniyle pilotun görüş mesafesinin çok sınırlı olması.

Pilotun ani bir rahatsızlık nedeniyle uçağın kontrolünü kaybetmesi.

Ani bir teknik arızanın, pilotun üssü ile haberleşmesine vakit bırakmadan uçağın düşmesine yol açması. Ancak, uzmanlar 2007 yılında Yunan Hava Kuvvetleri gücüne dahil edilen ve sadece 820 saat uçuş süresi bulunan söz konusu Mirage 2000 uçağın teknik bir arızadan düşmesini neredeyse imkansız sayıyorlar.

KAZA NASIL OLDU?

© REUTERS / Costas Baltas Yıldırım, Çipras ile telefonda görüştü

Dün saat 11.15 sularında, İskirli adasındaki 2 Mirage 2000 tipi savaş uçağına 2 Türk F-16'sının Sakız ile Midilli adaları arasında Yunan hava sahasını 'ihlal' ettkleri iddiasıyla 'püskürtme operasyonu' için havalanmaları emir verildi.

Yunan uçakları saat 11.30 sularında bölgeye ulaştıklarında, Türk savaş uçaklarının bölgede bulunmadıklarını tespit ettiler. Dolayısıyla 'püskürtme operasyonuna' gerek kalmadı. Pilot Baltadoros, üssüne, Türk uçaklarının 20 milden fazla mesafede bulundukları anlamına gelen BVR (Beyond Visual Range) mesajı yolladı.

Üsten, 2 pilota bir sure için daha bölgede uçmaları emri verildi. Yunan Mirage 2000'leri yaklaşık 45 dakika süreyle Midilli ile Rodos adaları arasındaki bölgede uçtuktan sonra İskirli adasına dönüşe geçtiler. Saat 12.15'de, diğer Mirage 2000 uçağının pilotu, Baltadoros'un kullandığı savaş uçağının denize düştüğünü gördüğünü bildirdi.

'DİĞER UÇAK DA AZ DAHA DÜŞECEKTİ'

© AP Photo / Petros Karadjias Yunanistan: Pilotumuzun ölümü Türk savaş uçaklarına müdahaleyle ilgili değil

Askeri uzmanlara gore, savaş uçakları 2'şerli olarak uçtuklarında, biri diğerini yakından takip eder. Bu yüzden, 2. Yunan Mirage uçağı da az kalsın denize çakılacaktı. Uçağın pilotu deniz seviyesine 100 metreye kadar alçaldığı bir sırada son andaki manevraları ile uçağın düşmesini önledi.

Yunan Hava Kuvvetleri'nin verilerine göre 1990 yılından bu yana, Yunan Hava Kuvvetleri'nin 81 uçağı düştü ve 125 insan hayatını kaybetti.

1991 yılında C-130 askeri nakliye uçağının Othris dağına çarpaması sonucu 63 subay ve er hayatını kaybetmişti. Türk savaş uçakları ile Ege'de 'it dalaşı' sırasında düşen Yunan savaş uçağı sayısı ise 2.

UÇAK YUNANİSTAN-TÜRKİYE GERİLİMİNİN YÜKSELDİĞİ BİR DÖNEMDE DÜŞTÜ

Olayın ardından Başbakan Binali Yıldırım Yunan mevkidaşı Aleksis Çipras'la bir telefon görüşmesi yapmıştı. Yıldırı olay nedeniyle kendisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına pilotun ölümü nedeniyle taziyelerini iletmiş ve görüşmede liderlerin iki ülke arasındaki 'diyaloğu güçlendirme' konusunda mutabık kaldıkları açıklanmıştı.

Yunanistan ile Türkiye ilişkileri Kıbrıs meselesi, Ege adaları, 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemesi ve sınırı geçen 2 Yunan askerinin Türkiye'de tutuklu olması gibi nedenlerle son dönemde gerginleşmişti.