Rusya'nın Londra Büyükelçiliği: Her çağdaş kimya laboratuvarı Noviçok'u sentezleyebilir

Raporda, "Engin bilimsel literatür dikkate alındığında, her çağdaş kimya laboratuvarının Noviçok maddesini sentezleyebileceğini kendimizden emin bir şekilde söyleyebiliriz" dendi.

'PUTİN HAİNLERİ ORTADAN KALDIRMA POLİTİKASI İZLEMİYOR'

Elçilik, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hainleri ortadan kaldırma politikası izlendiği iddialarını 2010 yılında doğrudan reddettiğini anımsattı.

Rusya'nın ajan Skripal'i öldürmek için gerekçesi bulunduğuna dair İngiltere'den yöneltilen suçlamalara yanıt veren elçilik, "İngilizler, Putin'in 2010 yılındaki (o dönemde başbakandı) bir röportajında yaptığı 'hainler kendi kendilerine yok olacak' açıklamasını alıntıladı. Aslında Putin, o röportajda hainleri ortadan kaldırma politikası izlendiğini reddetti" diye vurguladı.

'RUSYA VE SSCB NOVİÇOK ADINDA BİR MADDE ÜRETMEDİ'

Diğer taraftan elçilik, Londra yönetiminin, 'Noviçok Rusya'da geliştirildi' açıklamalarının ne anlama geldiğini izah etmediğine dikkat çekti.

"Noviçok'un Rusya'da geliştirildiğini söyleyen İngiltere, bunun ne anlam ifade ettiğini izah etmedi. Rusya ve SSCB, hiçbir zaman Noviçok adında bir madde geliştirmedi" diye devam eden elçilik, şu ifadeleri kullandı: "Noviçok sözcüğü, 1990'ların ortasında, göçmen Rus araştırmacılar sayesinde elde edilen bilgilere dayanarak Batı'da geliştirilen bir dizi kimyasal maddeyi tanımlamak üzere Batılı ülkeler tarafından türetildi. İngilizlerin Noviçok sözcüğünü kullanmadaki ısrarı, bu maddeyi Rusya ile ilişkilendirme çabasıdır."