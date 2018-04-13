Eski İngiliz komutan 'Esad niye kimyasal saldırı yapsın' derken Sky News yayını kesti

Irak'taki İngiliz güçlerini de komuta eden Tümgeneral Jonathan Shaw, Sky News'ta katıldığı programda "kimyasal saldırıyı Esad'ın neden yapmış olabileceğini" sorgulayınca program sunucusu bağlantıyı kesti.

İngiliz ordusundan 2012'de emekli olan İngiliz komutan Jonathan Shaw, Sky News'te Sam Washington'ın sunduğu programa canlı bağlanarak Suriye'deki kimyasal saldırı iddialarını yorumladı.

'NEDEN ŞİMDİ, NEDEN DOĞU GUTA'DA?'

Tümgeneral Shaw, Doğu Guta'nın Duma ilçesinde kimyasal saldırı düzenlendiği iddiaları hakkında, "Tartışmada gözden kaçırılan şey, Suriye'yi şu anda ve Doğu Guta'da kimyasal saldırı gerçekleştirmeye iten motivasyonun ne olabileceğidir. Tam da Suriyeliler zafer kazanırken" yorumunu yaptı.

MUST WATCH: Former head of British Armed Forces gets cut off by Sky when he goes off-script on Syria! pic.twitter.com/zy7FRWbWQ5 — EL4C (@EL4JC) 13 April 2018

​Programın sunucusu Sam Washington, Tümgeneral Shaw'un yorumunun ardından tedirgin bir tavırla İngiliz askerin sözünü kesti ve programa başka bir bağlantıyla devam etmeye başladı.

'AKILLARA ZİYAN'

Sky News sunucusunun bu tavrı kimi Twitter kullanıcıları tarafından 'kaba' bulunurken, kimileri ise bunun İngiliz basınının durumunu yansıtan talihsiz bir kare olduğunu ifade etti.

Ministry press service оброны Russian Federation Rusya: Kimyasal saldırı provokasyonunda İngiltere'nin dahli olduğunu gösteren kanıtlara sahibiz

Muhalif kimliğiyle bilinen İngiliz siyasetçi George Galloway de, Sky News sunucusunun yayını kestiği anları Twitter hesabında paylaşarak, "Bütünüyle akıllara ziyan… Bunu güçlü şekilde paylaşın" mesajını yazdı.

Duma'daki kimyasal silah iddiaları hakkında henüz Batılı devletler tarafından hiçbir kanıt ortaya konmamış olmasına rağmen, başta İngiltere, ABD ve Fransa, Suriye'ye yönelik askeri müdahale tehditlerini sürdürüyor.