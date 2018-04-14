İngiltere Başbakanı May: Suriye'ye güç kullanımından başka seçenek yoktu

May'in açıklamalarından satır başları şöyle:
- Bu kolektif eylem, uluslararası toplumun kimyasal silahların kullanılmasını hoşgörü göstermeyeceğini açık bir mesajını gönderiyor.
İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere, Fransa ve ABD'nin Suriye'de hükümete ait hedefleri vurmasının ardından Başbakanlık'ta basın toplantısı düzenledi. Saldırıyı 'haklı ve yasal' diye niteleyen May,"Güç kullanımından başka çare yoktu" ifadelerini kullandı.
May'in açıklamalarından satır başları şöyle:
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