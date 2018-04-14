İngiltere Başbakanı May: Suriye'ye güç kullanımından başka seçenek yoktu

İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere, Fransa ve ABD'nin Suriye'de hükümete ait hedefleri vurmasının ardından Başbakanlık'ta basın toplantısı düzenledi. Saldırıyı 'haklı ve yasal' diye niteleyen May,"Güç kullanımından başka çare yoktu" ifadelerini kullandı.