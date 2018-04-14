Fransa'dan itiraf: İstihbarat raporumuz sosyal medya paylaşımlarına dayanıyor

Fransa Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kimyasal silah programı yürüttüğüne dair iddiaların yer aldığı bir istihbarat raporu yayınladı. Bakanlık, raporda basında ve sosyal medyada yer alan materyallerin kullanıldığını itiraf etti.

© AP Photo / Hassan Ammar ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurdu

"Fransa ve müttefikleri tarafından toplanan materyaller, Suriye rejimini 7 Nisan'daki saldırıyla ilgili suçlamak için yeterli miktarda kanıt sunuyor" denen raporda, "Fransız uzmanlar, görgü tanıklarının kanıtlarını, saldırıdan sonraki saatlerde ve günlerde özel internet sitelerinde, basında ve sosyal medyada çıkan fotoğraf ve videoları, ayrıca istihbarat servislerinin kanıtlarını analiz etti" ifadeleri kullanıldı.

'SOSYAL MEDYADA EŞ ZAMANLI YAYILDI, MONTAJ OLAMAZ'

Yapılan analizler sonucunda söz konusu 'kanıtların' büyük bölümünün uydurma olmadığının anlaşıldığını savunan bakanlık, fotoğraflarının tüm sosyal medyalarda eş zamanlı olarak yayılması nedeniyle foto-montaj ve video-montajın söz konusu olamayacağı sonucuna vardıklarını kaydetti.

Ayrıntılar geliyor.