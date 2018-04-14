Fransa'dan itiraf: İstihbarat raporumuz sosyal medya paylaşımlarına dayanıyor

"Fransa ve müttefikleri tarafından toplanan materyaller, Suriye rejimini 7 Nisan'daki saldırıyla ilgili suçlamak için yeterli miktarda kanıt sunuyor" denen raporda, "Fransız uzmanlar, görgü tanıklarının kanıtlarını, saldırıdan sonraki saatlerde ve günlerde özel internet sitelerinde, basında ve sosyal medyada çıkan fotoğraf ve videoları, ayrıca istihbarat servislerinin kanıtlarını analiz etti" ifadeleri kullanıldı.
© AP Photo / Hassan Ammar
'SOSYAL MEDYADA EŞ ZAMANLI YAYILDI, MONTAJ OLAMAZ'
Yapılan analizler sonucunda söz konusu 'kanıtların' büyük bölümünün uydurma olmadığının anlaşıldığını savunan bakanlık, fotoğraflarının tüm sosyal medyalarda eş zamanlı olarak yayılması nedeniyle foto-montaj ve video-montajın söz konusu olamayacağı sonucuna vardıklarını kaydetti.
Ayrıntılar geliyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)