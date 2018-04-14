Elysee Sarayı, uçakların üsten kalkış anını yayımladı

Elysee Sarayı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, savaş uçaklarının pistteki ve kalkış anındaki görüntüleri yayınlandı.
Videoyla birlikte gönderilen mesajda, "Suriye rejiminin yasa dışı kimyasal deposuna müdahale eden Fransa Silahlı Kuvvetleri'nin bu geceki kalkışı" ifadesine yer verildi.
Décollage, cette nuit, des forces armées françaises qui interviennent contre l’arsenal chimique clandestin du régime syrien. Déclaration du Président de la République @EmmanuelMacron: https://t.co/HNSK0FmZIO pic.twitter.com/DEAW7R50aC— Élysée (@Elysee) April 14, 2018
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