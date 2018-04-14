İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn, ülkesinin ABD ve Fransa ile Suriye hükümetine yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyonu 'hukuken sorunlu' buldu. Corbyn "Bombalar hayat kurtarmayacak veya barış getirmeyecek" dedi.

© REUTERS / Simon Dawson İngiltere Başbakanı May: Suriye'ye saldırı haklı ve yasal

Operasyona ilişkin yazılı bir açıklama yapan Corbyn, "Bombalar hayat kurtarmayacak veya barış getirmeyecek" ifadesini kullandı.

Corbyn, "Hukuken sorunlu olan bu eylem, ABD Savunma Bakanı James Mattis'in de kabul ettiği üzere zaten yıkıcı olan bir çatışmada gerilimi daha da yükseltme riski taşıyor. Bu nedenle de savaş suçları ve kimyasal silahların kullanımından sorumlu olanların hesap vermesi ihtimalini artırmıyor, azaltıyor" değerlendirmesini yaptı.

İngiltere'nin ABD'den talimat alarak kendi askerini riske attığını savunan Corbyn, "İngiltere çatışmada ateşkesi sağlamada liderlik rolü oynamalı" görüşünü dile getirdi.

"Theresa May'ın, Donald Trump'ın peşine takılmayıp parlamentoda onay alması gerekirdi" ifadesi kullanan Corbyn, "Hükümet, Rusya ile ABD'nin geçen hafta gerçekleşen korkunç kimyasal saldırıyla ilgili BM öncülüğünde bağımsız bir soruşturma konusunda anlaşması için mümkün olan herşeyi yapmalı ki sorumlulardan hesap sorulabilsin" dedi.

ANKETLERE GÖRE İNGİLTERE HALKININ ÇOĞU SURİYE HAREKATINA KARŞI

YouGov'un kamuoyu yoklamasına göre İngiltere'de halkın sadece yüzde 22'si Suriye'ye karşı hava harekatına destek veriyor. Yüzde 43 harekata karşı çıkarken, yüzde 34 fikri olmadığını beyan ediyor.

Başbakan May, bu sabah düzenlediği basın toplantısında Suriye operasyonuyla ilgili olarak pazartesi günü parlamentoyu bilgilendireceğini ve milletvekillerinin sorularını yanıtlayacağını söylemişti. May, herhangi bir oylama sözü vermekten kaçınmıştı.

İngiltere'de hükümetlerin askeri müdahale kararı almak için parlamentodan onay alması zorunluluğu bulunmuyor.Ülkede böyle bir onay için parlamentoya ilk defa 2003'teki Irak işgali öncesinde tezkere sunuldu. O tarihten itibaren hükümetler teamül olarak parlamentoya tezkere sunuyor.