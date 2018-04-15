AB'den Türkiye açıklaması: Üyelik görüşmelerini ilerletmenin temeli yok

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile ilgili son ilerleme raporundan bölümler Almanya'da haftalık Welt am Sonntag tarafından bugün yayınlandı.
Raporda, Ankara'nın 'adalet, hukukun üstünlüğü, temel haklar ve ifade özgürlüğü alanlarında ciddi geri dönüşler yaşadığı' ve 'Avrupa Birliği'nden büyük çapta bir sapma olduğu' ifade ediliyor.
Raporda, gelecekte üyelik görüşmelerinde herhangi bir ilerleme olabilmesi için Türkiye'de Temmuz 2016'dan beri süren olağanüstü hal uygulamasının kaldırılması gerektiği vurgulanıyor ve darbe girişimi sonrasında 150 bin kişinin gözaltına alındığı, 110 bin devlet memurunun görevden uzaklaştırıldığı, gözaltına alınanlar arasında 150 gazeteci, yazar ve hak savunucuları olduğu hatırlatılıyor.
'ZİRVE, SOMUT UZLAŞMA SAĞLAMADI'
AB-Türkiye ilişkilerinin konuşulduğu yemek sonrası ortak basın açıklaması yapılmış, basın açıklamasının ardından Donald Tusk gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "AB-Türkiye zirvesi, endişe duyulan noktalarda somut bir uzlaşma sağlamadı. Gelecekte bunun mümkün olmasını umuyorum. Katılım süreci de dahil olmak üzere Türkiye-AB ilişkilerini ancak bu konularda sağlanacak ilerlemeler iyileştirebilir" demişti.
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