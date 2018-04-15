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    Fethullah Gülen

    AB, ilk kez 'FETÖ terör örgütü' dedi

    © AP Photo / Chris Post
    Avrupa
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    Avrupa Komisyonu'nun 17 Nisan tarihinde yayımlayacağı aday ülkelere ilişkin raporda yer alan Türkiye kısmına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Raporda, ilk kez FETÖ terör örgütü olarak tanımlandı.

    NTV'nin haberine göre, stratejik belgede Avrupa Komisyonu, Türkiye'nin AB'ye aday bir ülke olduğunu teyit ederek müzakerelerin tam üyeliği hedeflediğine vurgu yapıyor.

    Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker
    © REUTERS / Stoyan Nenov
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    Raporda, 2017 yılında Türk ekonomisinin ciddi bir büyüme yakaladığı, büyümenin de işsizlik oranı üzerinde olumlu etkisi olduğu belirtildi.

    Türkiye'nin 3.5 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığına vurgu yapılarak bu konuda AB için stratejik önemde bir görev üstlendiği bildirildi.

    İlk defa FETÖ bir terör örgütü olarak tanımlandı. Ayrıca Ankara'nın demokratik kurumlarini korumak amacıyla almış olduğu önlemlerin de meşru olduğu ifade edildi.

    Temel hak ve özgürlükler alanındaki eksikliklere de dikkat çeken Avrupa Komisyonu raporunda, olağanüstü hale son vermenin önemine de vurgu yapıldı.

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    Etiketler:
    Avrupa Komisyonu, FETÖ, AB, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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