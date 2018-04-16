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    Ermenistan'da Sarkisyan karşıtı eylem

    Ermenistan'da polis Sarkisyan karşıtı protestoculara müdahale etti

    © AFP 2018 / KAREN MINASYAN
    Avrupa
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    Ermenistan'da polis, sabah saatlerinden beri devam eden ve eski Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan'ın başbakan olarak aday göstermesine karşı çıkan protestoculara biber gazı ile müdahale etti. Müdahale sırasında çıkan arbedede eylemcilerin ve protestonun lideri milletvekili Paşinyan'ın yanı sıra üç polis de yaralandı.

    Serj Sarkisyan
    © AP Photo / Dmitri Lovetsky
    Ermenistan'da Sarkisyan resmen Başbakan adayı oldu
    Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Serj Sarkisyan'ın başbakan olarak aday göstermesine karşı çıkan protestocular sabah saatlerinde kentin ana cadde ve kavşaklarını trafiğe kapattı.

    Muhalif 'Sivil Sözleşme' partisinin lideri ve Ermeni milletvekili Nikola Paşinyan'ın çağrısı üzerine Bagramyan caddesinde toplanan binlerce eylemciye polis müdahale etme kararı aldı.

    Kararın gerekçesi olarak protestonun barışçı olmaktan çıkıp şiddet niteliği kazanması gösterildi.

    ​Protestocuları dağılmamaları halinde şiddet kullanacakları yönünde uyaran polis, çağrılara uyulmaması nedeniyle gaz maskelerini takarak biber gazı ile müdahale etti.

    ​Müdahale sırasında çıkan arbedede Paşinyan hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Sputnik'e konuşan aktivist Arsen Haratyan, Paşinyan'ın kısa süre sonra yanlarına yeniden geleceğini söyledi.

    Arbedede bazı eylemcilerin yanı sıra 3 polis de yaralandı. Bunun üzerine polis saflarına TOMA getirildi. Polisin şimdilik bir eylemde bulunmadığı ve arbedenin durulduğu aktarıldı.

    2008'den bu yılın başına kadar Ermenistan Devlet Başkanı olan Sarkisyan görev süresinin sonlanması nedeniyle istitfa etmişti. Ancak ülkede kabul edilen yeni siyasi sisteme göre Devlet Başkanı'nın yetkileri kısılmış, yönetimde başat rol başbakana devredilmişti.

    Muhalefet Sarkisyan'ın başbakanlığa aday olmasını eski devlet başkanının iktidarda süresi olarak kalma girişimi olarak yorumluyor.

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    Etiketler:
    Protesto, Nikola Paşinyan, Serj Sarkisyan, Ermenistan
    Topluluk kurallarıTartışma
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