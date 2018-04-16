'Kayalığa Türk müdahelesi yok, Yunan bayrağı dalgalanmaya devam ediyor'

Başbakan Binali Yıldırım Didim açıklarında bir kayalığa dikilen Yunan bayrağının Türk sahil güvenliği tarafından kaldırıldığını açıklarken kayalığın bağlı gözüktüğü belediye başkanlığına göre bayrak dalgalanmaya devam ediyor. Yunan hükümet sözcüsü de Yunan toprağına yönelik Türk ihlaline dair bir kanıt bulunmadığını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ege'de bulunan bir kayalığa dikilen Yunan bayrağının Türkiye'nin sahil güvenlik ekiplerince kaldırıldığı açıklamasının ardından Yunan hükümet sözcüsü ve bir yerel yetkiliden yalanlama geldi.

Yunan bayrağı dikilen Mikros Anthropofas adacığının bağlı olduğu Fourni (Hurşit) adasının belediye başkanı Yiannis Marusis, Kathimerini gazetesine konuştu.

Mayor of Fourni says Greek flag still on nearby islet https://t.co/DkdNFJDfZg pic.twitter.com/CEwh3LRKEF — Kathimerini English Edition (@ekathimerini) 16 Nisan 2018

Yunan sahil güvenlik teknesiyle çıktığı turda dürbünle bakarken Mikros Anthropofas'ta Yunan bayrağının dalgalandığını gördüğünü söyleyen belediye başkanı, üç erkeğin adacıkta Yunan bayrağı dikme çabalarına dair birkaç gün önce sosyal medyada çıkan haberleri okuduğunu belirtti.

'PASKALYA TATİLİNDEKİ ÜÇ DELİKANLI'

Marusis, ''Onlar sadece Paskalya tatili için adaya gelmiş üç delikanlı'' dedi.

© REUTERS / Soe Zeya Tun 'Yunanistan, Türk petrolünü çalıyor' iddiası

Fourni Sahil Koruma Sözcülüğü de adacığa yönelik Türk müdahalesine dair bir işaret görmediklerini öne sürdü.

'GRİ BÖLGE KURAMINI KABUL ETMEYİZ, EGEMENLİĞİMİZİ SORGULATMAYIZ'

Yıldırım'a bir yanıt da Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Çanakopulos'dan geldi.

Government says no evidence of violation of Greek territory https://t.co/zlo5FLfdfh pic.twitter.com/Tjnw3zrNeS — Kathimerini English Edition (@ekathimerini) 16 Nisan 2018

© AP Photo / Petros Karadjias Yunanistan: Pilotumuzun ölümü Türk savaş uçaklarına müdahaleyle ilgili değil

Çanakopulos, Yunan Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'dan aldıkları brifinglere göre Yunan toprağına yönelik Türk ihlalini teyit edemediklerini söyledi.

''Yine de meseleyi soğukkanlı ve çok ciddi şekilde soruşturmaya devam ediyoruz'' diye ekleyen Yunan hükümet sözcüsü ''Yıldırım'ın açıklaması tümüyle provokatif ve kınanmayı hak ediyor. Yunanistan asla 'gri bölgeler' (egemenliği tartışmalı bölgeler) kuramını kabul etmeyecek ve toprak bütünlüğünün, egemenliğinin sorgulanmasına izin vermeyecek'' çıkışını yaptı.

Fourni (Hurşit), Ankara'nın Ege'de egemenliğini ve statüsünü tartışmalı gördüğü bölgelerden.