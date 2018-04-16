Rotterdam'daki Türkiye Konsolosluğu'na saldırmayı planlayan 4 kişi gözaltına alındı

Hollanda Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesinin (AIVD), 2016'da Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna terör saldırısı yapmayı planlayan 4 kişiyi seslerinden tespit ettiği ve gözaltına alındığı belirtildi.

© AFP 2018 / YASIN AKGUL Hollanda ile Türkiye arasında 'casus krizi'

Açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerin Fas asıllı olduğu, 3'ünün Hollanda'da, diğerinin de Belçika'da yakalandığı ifade edildi.

4 YIL HAPİS VERİLMİŞTİ

Rotterdam Mahkemesi geçen sene, ülkede terör saldırısı yapmayı planlayan 31 yaşındaki terör sanığına 4 yıl hapis cezası vermişti.

Rotterdam Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, sanığın evinde, IŞİD'i simgeleyen bez, kalaşnikof tüfek, çeşitli mühimmatlar ile el konulan bilgisayarında bomba yapımını gösteren bir kılavuz bulunduğu gerekçesiyle hapis cezası aldığı belirtilmişti.

IŞİD'LE BAĞLANTISI VAR

AIVD, IŞİD'le bağlantısı olduğu tespit edilen sanığın, kimlikleri tespit edilemeyen başka kişilerle Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna terör saldırısı yapılmasını konuştuğunun tespit edildiğini açıklamıştı.

Sanık, Başkonsolosluğa gelen kişilerin çoğunluğu Müslüman olduğu için böyle bir şeyi yapmacağını savunmuştu.